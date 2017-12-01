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Karadeniz’de geleneksel arıcılık tükenmek üzere

01 Aralık 2017 Cuma 11:45
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AB Erasmus + Programı kapsamında gerçekleştirdiği ‘Arıları Yaşatalım’ projesi için Karadeniz Bölgesi’nde saha araştırması yapan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, bölgede kaybolmakta olan geleneksel arıcılık yöntemlerinin izini sürdü.

Karadeniz'de geleneksel arıcılık tükenmek üzere
Karadeniz Bölgesi’nde, Kabaca Köyü (Murgul/Artvin), Esenkıyı (Hopa/Artvin), Dereüstü Köyü (Kemalpaşa/Artvin) ve Kamilet Vadisi’ne ziyaretlerde bulunan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, bölgede çoğunlukla fenni (modern) kovanlara geçilmiş olduğunu, az da olsa ağaç ve kayalara monte edilmiş kara kovan bulunduğunu tespit etti. Bu az sayıdaki geleneksel kovanlar, artık bal yapımı yerine, oğul zamanı kılavuz takibi ve oğul yakalamak için kullanılıyor. Bölgedeki arıcılık yöntemleri ve arıcılığa dair bilgiler aile üzerinden aktarılıyor ancak yeni nesil, arıcılıkla çok ilgilenmiyor. Kadim bilgi, yeni nesillere aktarılamadan kayboluyor. Her arıcının ortalama 200 kovanı var ve bal üretimini fenni kovanlarda yapıyorlar. Aslında kütük kovanların (kara kovan) varroa gibi hastalıkları barındırmayacağını düşünüyorlar, ancak kontrol ve kullanım kolaylığı nedeniyle tamamı fenni kovanlara geçmiş durumda.
Basın Bülteni
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