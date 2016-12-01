Hayırsever işadamı Doğduğu köye okul yaptırdı

Hayali “TÜRKIYE’NIN DOĞUSU VE BATISI ARASINDAKI MESAFEYI KAPATMAK” olan SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, oğlu Deniz’in sünnet düğününde verdiği sözü tuttu. Düğünde toplanan takılara kendisi de önemli miktarda katkı sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, Kars Bacalı Köyü’ne 12 derslikli okul yaptırdı. Okul, 20 Kasım günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle açıldı. Bakan Arslan geçtiğimiz yıl Kars milletvekilliği yaptığı dönemde yine Sezgin Baran Korkmaz tarafından yaptırılan 24 derslikli Cevriye Tatiş Ortaokulu’nun da açılışını milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile birlikte yapmıştı. Sezgin Baran Korkmaz Kars’ta ayrıca, annesi Rahime Korkmaz’ın adına 300 öğrencinin kalabileceği Rahime Korkmaz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ile 1 lise ve 2 anaokulu da eğitimin hizmetine sunmuştu.



KARS’TAKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK ÜZERE YATIRIMA DEVAM EDECEK

SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Karslı bir ailenin okuyamamış çocuğu olarak İstanbul’a geldiği yıllarda yoksulluk çektiğini, banklarda yattığını anlattı. Yıllar geçip iş hayatında başarılı olduktan sonra banklarda yattığı o günlerden bugünlere taşıdığı tek bir hayali olduğunu belirten Korkmaz, bunu “ülkenin doğusu ve batısı arasındaki mesafeyi kapatmak” olarak açıkladı. Kars’ta eğitimin çilesini çekmiş ve eğitimin önemini çok iyi anlamış biri olarak bölgedeki eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak üzere önümüzdeki dönemde de bu tür yatırımlara devam edeceklerini belirten Sezgin Baran Korkmaz, “Bana hep neden fabrika veya başka bir yatırım değil de okul diye soruyorlar. Bana göre her şeyin başı iyi eğitim… İyi bir eğitim aldıktan sonra fabrika da kurulur, her şey yapılır. Okul hassasiyetimiz yoksulluk içinde okula gitmek zorunda kalan kardeşlerimizin daha iyi şartlarda okuyabilmelerini sağlamak. İnşallah her yıl memleketimize birer tane okul inşa edeceğiz.” dedi.



İLKOKULUN ADI “AYLAN BEBEK İLKÖĞRETİM OKULU”

Okul açılışının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe denk geldiğine dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz, bu nedenle ilkokulun adının “Aylan Bebek İlköğretim Okulu” olmasını arzu ettiklerini ve bu konudaki teklifin Milli Eğitim Bakanlığına iletildiğini sözlerine ekledi. Kars’ın Bacalı Köyü’nde inşa edilen 12 derslikli ilköğretim ve orta okulu, 2 milyon 300 bin liraya mal oldu. Kalorifer sisteminden, yer döşemesine TOKİ standartlarının en üst seviyesinde inşa edilen okulda 500 öğrenci eğitim görecek. Okul, akıllı tahtalar dahil olmak üzere her türlü ihtiyacı tam anlamıyla donatıldı. Bacalı Köyü’nde bulunan sağlık ocağı ve köy evi de Sezgin Baran Korkmaz tarafından yenilendi.



10 BİN ÖĞRENCİYE KIŞLIK KIYAFET DAĞITTI

Kazandıklarını bugüne kadar her zaman ülkeye fayda sağlayacak yatırımlar için kullanan Sezgin Baran Korkmaz, ayrıca Kars’ın il, ilçe, köylerindeki 10 bin ilk ve ortaokul öğrencisine kışlık kıyafet dağıtımı yaptı. Kars’ın Digor, Arpaçay, Susuz ve Kağızman ilçelerindeki okullardaki dağıtıma bizzat katılan Sezgin Baran Korkmaz, öğrencilere giysilerini elleriyle verdi. Kışlık kıyafetleri alırken sevinçleri yüzlerine yansıyan öğrenciler, İşadamı Korkmaz’a teşekkür ettiler.



AFGAN AİLELER İÇİN 60 KONUT

Kars Valiliği’ne yapılan ziyarette ise, vatanları Afganistan’dan ayrılmak zorunda kalarak Kars’a gelen ve kışın zorlu şartlarda derme çatma, yıkık, terkedilmiş evlerde kalan toplam 60 Afgan aile için SBK Holding/EastWest Institue tarafından yaptırılacak 60 adet konutun protokolü imzalandı. Sezgin Baran Korkmaz, ülkelerinden uzakta yaşamak zorunda kalan Afganlı ailelerin hayatlarını sürdürürken sorunlarla karşılaştıklarını anlattı. Devletin bu konudaki çalışmalarına ek olarak neler yapılabileceği konusunda çaba harcanması gerektiğini dile getiren Sezgin Baran Korkmaz, güçlüklerin yardımlaşma ve dayanışma ile aşılabileceğine dikkat çekti. Korkmaz, ”Vatanlarından ayrılmak zorunda kalarak ülkemize gelen bu insanlara elimizden geldiği kadar sahip çıkmalıyız.” dedi. Korkmaz, evleri çok hızlı bir şekilde tamamlama sözü verdi.