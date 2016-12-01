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Deniz manzaralı evin rotası: Rotamavi

01 Aralık 2016 Perşembe 14:36
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Kesintisiz adalar manzarasına hakim bir noktada konumlanan Rotamavi projesi, 20 bin TL peşinatla Kartal’da, deniz manzaralı ev sahibi olma imkanı sunuyor. Yılın son fırsatlarının sunulduğu Rotamavi projesinde lansman fiyatlarına ek olarak cazip ödeme planları da bulunuyor.

Deniz manzaralı evin rotası: Rotamavi
APG İNŞAAT’ın Kartal’da, E5 Otoyolu’na 2 dakika mesafede inşasına devam ettiği Rotamavi projesinde yılın son fırsatları sunuluyor. Avantajlı lansman fiyatlarında son haftalara girilen projede 2+1 daireler 369 bin TL’den başlayan peşin fiyatlarla daire sahibi olmak mümkün. Bölgenin en gözde projelerinden birine imzasını atan APG İnşaat, Rotamavi’de yüksek standartlarda konforlu bir yaşam alanı ve gayrimenkul yatırımcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

AYDA 1.800 TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI
İstanbul, Anadolu Yakası’nın yeni iş ve yaşam merkezi haline gelen Kartal’ın son projesi Rotamavi’de lansman dönemine özel ayrıcalıklar mevcut. Estetik mimarisiyle bölgede öne çıkan Rotamavi’de 20.000 TL peşinat, lansman fiyatlarına ek olarak yüzde 5 fiyat avantajı ve ayda 1.800 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Kesintisiz adalar manzarası ile bölgenin en değerli noktasında yer alan projede 36 aya varan ara ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Alternatif ödeme seçenekleriyle öne çıkan projede ayrıca yüzde 5 lansman fiyat avantajından yararlanmak da mümkün.

TÜM DAİRELER DENİZ MANZARALI
188 konut ve 5 ticari ünitelerden oluşan projede; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 4 tip daire seçeneği sunulurken, bahçeli büyük teraslı daireler ile özel loft daireler de yer alıyor. Rotamavi maksimum kullanılabilirlik sağlayan, tamamı güney cepheli daire seçenekleriyle de konut projelerinden ayrışıyor. Tüm dairelerin deniz manzarasına cepheli olduğu projede 1+1’ler 62 ile 80 metrekare, 2+1’ler 90 ile 123 metrekare arasında değişirken, 3+1’ler 153 metrekare ve 4+1’ler 280 metrekare büyüklüğe sahip. 1+1 loft daireler 115 metrekare, 2+1 loft daireler 143 ile 158 metrekare, 3+1 loft daireler 278 ile 347 metrekare ve 4+1 loft daire ise 280 metrekare büyüklüğünde. Yüksek standartlarda bir yaşam vadeden Rotamavi, konumuyla da değer kazanıyor. E-5 Otoyolu’na 2, sahilyoluna 5 ve TEM’e 7 dakika uzaklıkta olan proje, bölgenin en değerli noktasında yer alıyor. Kartal’ın gözde projelerinden olan Rotamavi’de teslimler Eylül 2017’de.
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