Taban fiyatlarının rolü hakkında derin bir analiz

Üreticinin de tüketicinin de tüccarın da gözü devletin açıklayacağı taban fiyatlarında… Desteklenmesi gereken tarımsal ürünlerde taban fiyatların hasat mevsimi öncesi açıklanmaması sadece tüccar ve tefecilerin işine yarıyordu. Uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl fındık taban fiyatı üreticiler fındık toplamak için bahçelere gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 hafta erken açıklandı. Bu da fındık fiyatlarında borsa oyunu yapan tefecilerin oyununu bozdu. Bütün Karadenizliler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir.

Tarım ülkemizin vazgeçilmezi...

Tarım olmazsa hayat zor. Dünyanın bütün ülkeleri tarımdan elde edilen ürünlerin teşviki için çabalıyor. Üreticileri, çiftçileri ek desteklerle koruyor. Türkiye’de bütün iktidarlar dünden bugüne tarımın desteklenmesi için destekler veriyor. Her ürün az çok destekleniyor. Çiftçiye az çok gübre, mazot desteği ödeniyor. Tarıma verilen destekler bütün iyi niyetlere devletin hassasiyetine rağmen ülkemizde maalesef direkt üreticilerden ziyade tüccar ve aracıların işine yarıyor. Gecen yıl Karadeniz Bölgesi’nde taban fiyatı belli olmayan fındık için aracılar 8 TL’den pazara giriş yaptı. Giderek yükseldi. 12-13 TL bazında uzun bir süre direndiler. İhtiyacı olan fındığını sattı. Olmayan küçük bir azınlık ise bekledi, yılbaşından sonra tüccara fındığı 16 TL den verdi.

Tüm tarımsal ürünlerde zamanında belirlenemeyen ve geç açıklanan taban fiyat maalesef üreticiyi mağdur ederken tüccar ve aracıların daha çok kazanmasına yol açıyordu.

Arpa, buğdaydan başlayarak; fındık, pamuk, ayçiçeği, şeker pancarı, incir, üzüm, çay, kayısı, fıstık ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra narenciye ürünleri ile diğer tarımsal ürünlerini üreten, çile çeken üreticiler, erken açıklanmayan taban fiyatları yüzünden topraktan soğuyor. Köyler boşalıyor. Topraklar ekilip biçilmeyince kurak verimsiz arazilere dönüşüyor. Fındık bahçeleri giderek içine girilemez, dikenlik makilik orman arazilerine dönüşüyor. Meyve ağaçları bakımsızlıktan verimden düşüyor ya da kuruyor.

Tüccar ve aracılar, genelde hasat mevsimi öncesi fiyatları bilinçli bir şekilde en büyük tekel firmanın pozisyonuna göre aşağı çekiyor. Bu başlayınca üretici devletten taban fiyat açıklaması bekliyor. Gecikince üretici tekel firmanın esiri oluyor. Nitekim fındık toplama mevsimi öncesi bu uzun yıllar bu yaşanıyordu. Bu yıl bu saadet zinciri halkasını Sayın Cumhurbaşkanımız taban fiyat açıklamasıyla kırdı.

Maalesef ülkemizde lokomotif tarım ürünlerinin taban fiyatları uzunca bir dönemdir tekel olan yerli-yabancı ortaklığı firmalarla ithalatçı firmalarının inisiyatifine bırakılmış gibi görünüyordu. Üreticinin de tüketicinin de tüccarın da gözü devletin açıklayacağı taban fiyatlarında… Desteklenmesi gereken tarımsal ürünlerde taban fiyatların hasat mevsimi öncesi açıklanmaması sadece aracı-tüccar ve tefecilerin işine yarıyordu. Uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl fındık taban fiyatı üreticiler fındık toplamak için bahçelere gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 hafta erken açıklandı. Bu da fındık fiyatlarında borsa oyunu yapan tefecilerin oyununu bozdu. Bütün Karadenizliler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir. Eğer fiyat açıklanmamış olsaydı ne olurdu?