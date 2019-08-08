Prof. Dr. Doğan Aydal, enerji krizinin arka planında olan biteni yazdı

Kıbrıs Rum Yönetimi, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre hakkı olmadığı halde İsrail, Lübnan, Mısır ile anlaşma imzaladı. ABD, Fransız, İngiliz ve İtalyan petrol şirketlerine doğalgaz arama ruhsatı verildi.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Türkiye, Akdeniz’de kendi kıta sahanlığında ruhsat vererek Rusya, Çin ve Almanya ile müşterek ruhsat hakları oluşturup arama yapmalı. Bu siyaseten Türkiye’nin elini güçlendirebilir. Diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre kıta sahanlığında belirtilen 200 millik hakkının olmadığını BM’ye anlatmalı. Anlaşma sağlanamadığı takdirde konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na taşımalı.

SONDAJ YANLIŞ YERDE YAPILIYOR

Bana göre Türkiye, doğalgazı yanlış sahalarda arıyor. Sondaj aramasını Kıbrıs’ın batısında kendi kıta sahanlığımız içerisindeki yerlerde yapmalıyız. Çünkü doğalgaz rezervleri bu yerlerde bulunuyor. En az 5 bin 500 metre derinliğe inilmeli.

RUMLARIN ARKASINDAKİ ULUSLARARASI GÜÇLER

Kıbrıs Rum yönetimi, siyasi desteklerini artırmak için İtalyan ENI ve Güney Kore KOGAS şirketlerine üç ruhsat alanında ve Fransız Total şirketine de iki ruhsat alanında araştırma yapmak için izin verdi. Ayrıca Exxon Mobil, Qatar Petroleum, İtalyan ENI, Noble Energy, Delek Drilling şirketleri de farklı bölgelerde ve/veya ortak olarak ruhsat alan şirketler. Bir başka deyişle karşımızda artık sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yok. Karşımızda ekonomik çıkarları sebebiyle ABD, İngiliz, İtalyan, Fransız, İsrail, Kore, Mısır ve hatta dostumuz diye bildiğimiz Katar bulunuyor. Bunlara Lübnan ve Suriye’nin eklenmesi an meselesi.