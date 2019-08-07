Avrupa şampiyonu İAÜ kadın tenis takımı yurda döndü

Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu’nun (EUSA) düzenlediği ve 20-28 Temmuz tarihleri arasında Karadağ’ın başkenti Podgorica’da gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tenis Kadın Takımı, coşkulu bir karşılama eşliğinde yurda döndü. 28 Temmuz 2019 Pazar günü saat 12.30’da İstanbul Havalimanı’na inen takımı İstanbul Aydın Üniversitesi’nden öğrenciler, akademisyenler ve idari kadrodan oluşan yaklaşık 150 kişilik kalabalık bir topluluk coşkuyla karşıladı.

“BU GURUR TÜRKİYE’NİN”

Final maçında tenis kadın takımını yalnız bırakmayan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; “Bu başarı yalnız üniversitemizin değil tüm Türkiye'nin, Türk sporunun başarısıdır. Kızlarımız aynı zamanda bir ilke de imza atmış oldular. İlk kez bir Türk tenis kadın takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Bu ayrıca bizlere büyük gurur yaşatmakta. Ayrıca başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere birçok üst düzey devlet görevlisi arayarak tebriklerini ilettiler. 2014 yılında da erkek takımımızla Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştık. Biz bu başarıyı, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı Antrenörü Öğr. Gör. Pero Duygu Dumangöz, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek; “Türkiye’de Süper Lig’e çıktığımız 2011 yılından bu yana da aralıksız 8 sene boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attılar. Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda da ilk önce gruplarda Almanya ve Yunanistan temsilcilerini mağlup ederek yarı finale yükseldik. Yarı finalde Fransa’nın Grenoble Alpes Üniversitesi’ni, finalde ise yine bir Fransız üniversitesi olan Bordeaux Üniversitesi’ni, toplamda 7 saat süren kora kor bir mücadelenin sonunda mağlup ederek altın madalyayı aldık. Özellikle Bordeaux Üniversitesi’ne karşı üstün oynamak önemliydi, çünkü Bordeaux Üniversitesi 2 yıl öncenin Avrupa şampiyonuydu ve 2017 yılında bizimle birlikte EUSA tarafından “Sporda Avrupa’nın En İyi Üniversitesi” seçilmişlerdi. Ben, yardımcı antrenörüm Gülşah Çetin ve İAÜ Tenis Takımı olarak hem İstanbul Aydın Üniversitesi’ni hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.