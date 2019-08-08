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"Altın Işıklar ve Yükselen Güneş Nişanı" Ahmet Çalık'ın!

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle Japonya İmparatoru tarafından ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile taltif edildi. Nişanı Ahmet Çalık’a Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima tarafından İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. 1875 yılından bu yana Japonya İmparatorluğu tarafından önemli şahsiyetlere verilen Japonya’nın en yüksek devlet nişanı ile onurlandırılan Ahmet Çalık, “Bu nişan, Türk Japon işbirliğindeki başarının bir göstergesi” dedi.

"Altın Işıklar ve Yükselen Güneş Nişanı" Ahmet Çalık'ın!

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle Japonya İmparatoru tarafından ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile taltif edildi. Nişanı Ahmet Çalık’a Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima tarafından İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. 1875 yılından bu yana Japonya İmparatorluğu tarafından önemli şahsiyetlere verilen Japonya’nın en yüksek devlet nişanı ile onurlandırılan Ahmet Çalık, “Bu nişan, Türk Japon işbirliğindeki başarının bir göstergesi” dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
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"Altın Işıklar ve Yükselen Güneş Nişanı" Ahmet Çalık'ın!

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı, ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile onurlandırıldı. Japonya İmparatoru tarafından tevdi edilen Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı’nın şahıslara verilen en yüksek kategorideki “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ödülünü Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliği yaptığı törende Ahmet Çalık’a takdim etti. Büyükelçi Miyajima törende yaptığı konuşmada Japonya Hükümeti’ni temsilen Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a nişan tevdi etmenin kendisi için şeref ve büyük mutluluk olduğunu belirterek, Ahmet Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş adamı olduğunu ifade etti. Çalık’ın Japonya-Türkiye arasında tam anlamıyla bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Büyükelçi Miyajima, “Sayın Çalık ile birlikte çalışmış olan Japon firma yöneticilerinden kendisi için ‘Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık’, ‘Her zaman düşünceli davranan’, ‘Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir Samuray’ gibi övgü dolu sözleri çok duydum. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakın. Ahmet Çalık’ın iki ülkenin uzun yıllardır süregelen dostluğuna katkılarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunar, bundan sonra da Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi adına iş birliğinin ve desteklerinin devamını diliyorum” dedi.

Yazının devamı Ekovitrin Ağustos sayısında! Okumak için tıklayınız.
Son Güncelleme: 08.08.2019 15:43
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