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"DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLACAĞIZ"

‘‘Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te, İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Türkiye’nin ilk 5, dünyanın ise ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz.”

"DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLACAĞIZ"

‘‘Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te, İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Türkiye’nin ilk 5, dünyanın ise ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz.”

03 Ağustos 2018 Cuma 13:42
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"DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLACAĞIZ"

Türkiye’nin nitelikli öğrenci yetiştiren başarılı vakıf üniversitelerinden olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), 2017-2018 akademik yılında 9 bin öğrenciyi mezun etti ve İAÜ’nün toplam mezun sayısı 50 bine ulaştı. “50 bin mezunumuz şu anda dünyanın her yerinde” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üniversitemiz proje tabanlı bir üniversite olduğu için öğrenciler 1. sınıftan itibaren burada aldığı teorik eğitimi işyerinde pratiğe dönüştürüyor. Bunun dışında öğrencilerimizi dikey geçiş sınavlarına alarak eğitimlerini devam ettiriyoruz. Ayrıca tek bir dil yetmiyor, İngilizcenin haricinde Arapça, Almanca, Çince ve İtalyanca gibi dilleri de öğrenmelerini sağlıyoruz. 120 farklı ülkeden 5 bin yabancı öğrencimiz var. Öğrencilerimiz üniversitedeyken bir dünya insanı olarak yetişiyor. Öğrencilerimiz, bir Afrikalı, Malezyalı, Endonezyalı, Ukraynalı öğrencilerle bir arada olarak çok kültürlü ve çok dilli bir öğrenci oluyor” şeklinde konuşuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, EKOVİTRİN’in sorularını cevaplandırdı.

Söyleşinin devamı...

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:50
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