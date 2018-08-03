BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİ

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile Türk devlet ve siyasi hayatında yeni bir dönem başladı. Halkın yüzde 52,55 oy oranıyla seçtiği Recep Tayyip Erdoğan, bu yeni sistemin ilk başkanı oldu. Yürütmeyi icra edecek olan kabine, Başkan Erdoğan tarafından belirlendi. Kabine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşuyor. Şimdi gözler Başkan Erdoğan ve kabinesine çevrildi. Terörle mücadele ve ekonomi, Erdoğan kabinesinin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. 95 yıllık Cumhuriyet tarihimize yeni bir açılım getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin icraatları özellikle iş dünyası tarafından merak ediliyor.