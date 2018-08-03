Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95224
ALTIN
199.055
DOLAR
5.0747
STERLİN
6.6136
EURO
5.8828

BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİ

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile Türk devlet ve siyasi hayatında yeni bir dönem başladı. Halkın yüzde 52,55 oy oranıyla seçtiği Recep Tayyip Erdoğan, bu yeni sistemin ilk başkanı oldu. Yürütmeyi icra edecek olan kabine, Başkan Erdoğan tarafından belirlendi. Kabine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşuyor. Şimdi gözler Başkan Erdoğan ve kabinesine çevrildi. Terörle mücadele ve ekonomi, Erdoğan kabinesinin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. 95 yıllık Cumhuriyet tarihimize yeni bir açılım getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin icraatları özellikle iş dünyası tarafından merak ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİ

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile Türk devlet ve siyasi hayatında yeni bir dönem başladı. Halkın yüzde 52,55 oy oranıyla seçtiği Recep Tayyip Erdoğan, bu yeni sistemin ilk başkanı oldu. Yürütmeyi icra edecek olan kabine, Başkan Erdoğan tarafından belirlendi. Kabine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşuyor. Şimdi gözler Başkan Erdoğan ve kabinesine çevrildi. Terörle mücadele ve ekonomi, Erdoğan kabinesinin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. 95 yıllık Cumhuriyet tarihimize yeni bir açılım getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin icraatları özellikle iş dünyası tarafından merak ediliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:24
7628 Okunma
BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabri Ülker Vakfı toplumu aydınlatıyor
Sabri Ülker Vakfı toplumu aydınlatıyor
"Beyninizi değiştirin sağlığınız değişsin"
"Beyninizi değiştirin sağlığınız değişsin"
"KURUMLARIN DİJİTALLEŞMESİNE REHBERLİK EDİYORUZ"
"KURUMLARIN DİJİTALLEŞMESİNE REHBERLİK EDİYORUZ"
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim