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Tezcan Galvaniz bu sene de Türkiye Devler Ligi’nde

01 Ağustos 2017 Salı 15:34
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70’den fazla ülkeye ihracat yapan, 2016’daki yeni ürün ve tesis yatırımı ile üretim kapasitesini neredeyse iki kat artıran ve ek tesisi için sıfırdan mavi yaka kadrosu oluşturan Tezcan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 76’ıncı sırada yer aldı.

Tezcan Galvaniz bu sene de Türkiye Devler Ligi'nde
Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda, bu sene de ilk 100 marka arasında yer aldı. Geçen sene listede En Büyük 87’inci Sanayi Kuruluşu olarak bulunan Tezcan, bu yıl 11 sıra yükselerek 76’ıncı sıraya yerleşti. Tezcan’ın hem üretim hem de istihdam anlamında uyguladığı yönetim politikalarıyla 2023 hedeflerine doğru hızla ilerlediğini anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin bizler gibi üretim merkezleriyle oluşacağına inanıyoruz. Bu anlamda yaptığımız tesis ve Ar- Ge yatırımlarıyla ürün gamımızı genişletiyoruz. Ayrıca geçen sene başlattığımız istihdam atağı ile hem sektörümüzün hem de tesisimizin bulduğu bölge ekonomisinin daha da canlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine eş olarak konumlandırdığımız yönetim politikamız ile elde ettiğimiz bu başarı gurur verici” dedi. Geçen yıl hem tesis hem de yeni ürün yatırımı yaptıklarını bu sene de bu yatırımlar neticesinde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Ay Çelik, “Yakın zaman önce 75.000 m² alana yayılan ek tesisimizi faaliyete alarak üretim kapasitemizi 700 bin tondan 1.3 milyon tona çıkarttık. Türkiye’de bir ilk olan ve korozyon dayanımı üç kat daha üstün bir malzeme olarak öne çıkan yeni ürünümüz GALVALUME’u ülkemize kazandırdık” dedi. 2017 yılında da hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini belirten Ay Çelik, “110 bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 210 bin m2’lik alana yayılan fabrikamıza kattığımız yeni tesisimiz için personel alımına bu yıl da devam edeceğiz. Geçen yıl yeni yatırımlarımız ile devreye alınan hatlar için sıfırdan mavi yaka kadrosunu oluşturmuştuk. Bu sene ise üretim hatlarına mühendis ve büyüyen yapımıza destek için yönetici pozisyonlarında alım yapacağız” dedi.
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