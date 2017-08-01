Sakin ve doğal yaşamın yeni adresi: ‘Valory Çeşme’

Tekstil, kozmetik, tarım, yapı kimyasalları gibi geniş bir yelpazede hammadde ve temizlik ürünleri üretimi ve tedariğini sağlayan Yiğitoğlu Grup, 60 yılı aşan köklü geçmişinin getirdiği deneyimini gayrimenkul sektörüne taşıyor. Gayrimenkul sektöründe güçlü bir oyuncu olma hedefiyle yola çıkan Yiğitoğlu Grup, ilk projesini Çeşme Dalyan’da hayata geçiriyor. Valory Çeşme adıyla tasarlanan projede yapılar, taş ev konseptinde olacak. Valory Çeşme, bölgenin denize sıfır ve müstakil bahçe seçenekleri sunan tek projesi olacak. Projede 95 ile 263 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1, 5+1, 6+1 olmak üzere beş farklı tipte toplam 13 düz, dubleks ve tripleks kat mülkiyet tapulu ev yer alacak. Yüzde 90’ı deniz manzarasına sahip projeden ev sahibi olanlar, evlerinin önünden denize girmenin keyfi ni yaşayabilecek. Valory Çeşme, sakinleri içerisinde tekne sahibi olanlar ise projenin hemen yanındaki marinayı kullanabilecek. Kimyasal hammaddeler ve profesyonel temizlik ürün ve sistemleri üretimi ve tedariğini sağlayan Yiğitoğlu Grup’un bu proje ile 60 yıllık bilgi birikimi ve deneyimini gayrimenkul sektörüne taşıyacağını belirten Yiğitoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yiğitoğlu, “Birçok sektöre hareketlilik ve dinamizm katan gayrimenkul sektörünün güçlü bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. 60 yıllık deneyim ve bilgi birikimiz ile gayrimenkul sektörüne güçlü bir oyuncu olmak hedefi yle adım atmaya karar verdik. Yaptığımız her işte paydaşlarımıza katma değer sağlama anlayışıyla hareket eden bir Grup olarak gayrimenkul sektöründe de farklılık yaratacak projelere imza atıp, sektöre değer katarak, sürdürülebilir güçlü bir büyüme yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi. Valory Çeşme ileDalyan’a değer katacak ayrıcalıklı, özgün bir projeye imza attıklarını belirten Yiğitoğlu şunları söyledi; “Çeşme Dalyan’da hem taş ev hem de denize sıfır konumda olan, müstakil bahçe avantajı sunan, teknenizi bağlama özelliği bulunan ve kat mülkiyet tapusu verensite konseptinde başka bir proje bulunmuyor. Valory Çeşme projemizin 100 metre ilerisinde de Çeşme’nin en güzel koylarından biri olan Kocakarı Plajı yer alıyor.”Yiğitoğlu Grubu’nun projeyi tamamen kendi özkaynaklarıyla geliştirdiğine dikkat çeken Emrullah Yiğitoğlu, bu yıl Eylül ayında inşaatına başlayacakları projenin anahtar teslimini ise Aralık 2018’de gerçekleştireceklerini ifade etti. Yiğitoğlu Grup’un gayrimenkul sektörüne uzun vadeli baktığını belirten Yiğitoğlu,önümüzdeki dönemde ise İzmir ve İstanbul’da konut ve işyerinden oluşan karma projeleri hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi



ÇEŞMENIN EN GÖZDE KOYUNDA DOĞAYLA IÇ IÇE BIR YAŞAM

Yaptığı her işte paydaşlarına katma değer sağlayarak büyüme anlayışıyla hareket eden Yiğitoğlu Grup, temel felsefesini sürdüreceği ‘Valory Çeşme’de kalabalıktan uzakta, doğayla iç içe bir yaşam seçeneği yaratacak. Çeşme’nin en güzel koylarından Kocakarı Plajı’na yakın bir konumda olan “Valory Çeşme”de ayrıca kapalı otopark ve açık yüzme havuzu da yer alacak.



YIĞITOĞLU GRUP HAKKINDA:1956 yılında Yiğitoğlu Ticaret olarak ilk adımlarını atan Yiğitoğlu Grup, 1986 yılında Yiğitoğlu Kimya’yı kurarak faaliyetlerine kimyevî maddeleri dahil etti. Yiğitoğlu 60 yılı aşkın deneyimiyle “Profesyonel Temizlik Ürün ve Sistemleri” ile “Kimyasal Ürün Grupları”ndan oluşan iki temel alanda 3 binin üzerinde ürün sunuyor ve üçkıtadan 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bulunduğu sektörlerde ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan Yiğitoğlu Grup, bu süreçte İstanbul, Tekirdağ, İzmir’de depo, üretim tesisi ve idari bina projelerinin geliştirilmesi ve inşasında elde ettiği deneyimle gayrimenkul sektörüne yöneldi. Geliştireceği özgün projelerle gayrimenkul sektörünün güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Yiğitoğlu Grup, bulunduğu sektörlerde global bir oyuncu olma hedefiyle hareket ediyor.