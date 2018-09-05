TÜRKİYE - ABD ekonomi savaşı

Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruluşundan bu yana başkanlık koltuğuna hiç böylesine “çılgın bir adam” geçmemişti. Gayrimenkul zengini Trump, bir devlet adamı olmaktan öte, bir tüccar yaklaşımıyla ülkesini yönetmeye başladı. Dolarla dünyayı esir almak isteyen ve Amerikan Merkez Bankası FED’i de avucunun içinde tutan Küresel Sermaye Gücü, Trump’ı cepheye sürdü. Dev fonları ve derecelendirme kuruluşlarını yöneten bu güçler Trump üzerinden “Birinci Dünya Ticaret Savaşını” başlattılar. Trump yönetimi de intikam hırsıyla hareket ederek dünyayı karşısına aldı. ABD’nin Korumacı bir politika izleyen Başkanı Donald Trump, ithal ürünlere karşı gümrük duvarları ördü, vergileri artırdı. Önce Çin ile dalaştı, ardından Almanya’yı hedef seçti. “Mercedes’i Amerikan caddelerinde görmek istemiyorum” dedi. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre’yi de hedef tahtasına aldı. ABD’nin de dahil olduğu NAFTA ülkelerinden Kanada ve Meksika da, Başkan Trump’ın hışmına uğrayan ülkeler oldu. Son olarak Türkiye de bu çılgın adamın savaş açtığı ülkeler arasına girdi. Ev hapsinde tutulan Amerikan ajanı Rahip Brunson’un iadesini bahane eden Trump’ın emriyle, döviz üzerinden Türkiye’ye kurşun sıkıldı. TL, son üç ay içinde Amerikan Doları ve Euro karşısında neredeyse yüzde 50 değer kaybetti. Derecelendirme kuruluşları bir emirle Türkiye’nin ve Türk Bankaları’nın notunu indirdiler. Piyasalardaki bu spekülatif gelişmeler devam ederken, ABD’nin, Türkiye’ye karşı yaptırım kararları, açtığı ticari ve finansal savaşla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” çıkışını yaptı. Türk iş dünyası kenetlenerek, “Türk ekonomisine güveniyoruz” mesajları verdi. Ekovitrin olarak Eylül sayımızda Türkiye’nin bu dayanışma ruhunu sayfalarımıza taşıdık. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde sözde bu müttefik ülkenin rolü vardı. O tarihte hain emellerine ulaşamayanlar şimdi kurlar üzerinden Türkiye’ye darbe vurmak istiyorlar. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Vatan söz konusu olduğunda “Çanakkale ruhuyla kenetlenen” bir milletimiz var. Ülkemizi yüksek teknolojide, eğitimde, sanayide üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştürmek, daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak için gece gündüz demeden çalışmalıyız. Ülkümüz; Ülkemizin geleceğini yüceltmek olmalı. Bu inancı yaşatmak hepimizin boynunun borcudur.

DR. MUSTAFA AYDIN’IN ÇAĞRISI

Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) başkanı Dr. Musafa Aydın, geçtiğimiz ay yaptığı basın toplantısında milli iradeye diz çöktürmek için kur silahını kullanan dolar çetesine karşı 15 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz gerektiği mesajını verdi. AVM’lerin kiraları Dolar’a değil, TL’ye endekslemeleri çağrısını yaptı. Dr. Mustafa Aydın çok haklı, doların yelkenine rüzgar tutmayalım. ABD Başkanı Trump’a gelince Türkiye’ye attığı bumerang dönüp kendisini ve ülkesini vuracak. Her şerde bir hayır var. Dünyaya ticaret savaşı açan Trump, savaş açtığı ülkelerin bir gün ABD’ye karşı blok oluşturduğunu görürse şaşırmasın. Bakalım o zaman ABD Başkanı başlattığı savaşı nasıl sürdürecek?

TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ

Kurdaki anormal çıkış en çok da konut sektörünü vurdu. Son birkaç yıldır sancılı bir dönem geçiren konut sektörü bu kötü gidişattan çıkabilmek için projeler geliştiriyor. Gayrimenkul sektörünün içinden gelen Emlak Konut GYO eski Genel Müdürü, çiçeği burnundaki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz ay sektör temsilcileriyle birlikte İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında konutta tarihi bir kampanya başlattıklarını duyurdu. “Türkiye için kazanç vakti” sloganıyla başlatılan kampanyaya yüzlerce konut projesi katılıyor. Banka kredisi olmadan, kefilsiz, senetsiz 0.98 vade farkıyla 10 yıla yayılan ödeme kolaylığı ile daireler satışa çıkarılıyor. Konut edinmek isteyenler için tarihi bir fırsat ayaklarına geldi. Kampanya 31 Ekim’e kadar devam edecek. Ekovitrin, konut sektörümüze nefes aldıracak olan bu kampanyanın ayrıntılarını Eylül sayısında sayfalarına taşıdı.

TÜRKİYE’NİN GLOBAL GÜCÜ TURKCELL

Türk telekominikasyon devi Turkcell’in başarılı Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu söyleşi Eylül sayımızın kapak konusu oldu. Kaan Terzioğlu, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda Turkcell’in elde ettiği başarılarla ilgili açıklamalar yaptı. Terzioğlu, Turkcell’in dünyadaki abone ve kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını söyledi. Turkcell, son iki yılda yüzde 52 büyüyerek rekor kırdı, dünyanın en hızlı büyüyen operatörü unvanına sahip oldu. Türkiye’nin global pazardaki gücü haline gelen Türkcell ailesini bu başarısından dolayı kutluyorum. Turkcell Dergilik üyesi olan EKOVİTRİN’de yayınlanan bu özel röportajı Turkcell aboneleri ücret vermeden okuyabilirler.