Kovmatik’ten ‘kuş’ sorununa çevreci çözümler

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Şirket, ABD’li bird-x ve İsviçreli Swissinno firmalarının ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. Ekonomik ve sağlık merkezli etkileriyle en büyük olumsuzluk potansiyeli kuşlarda bulunuyor. Binalarda yuvalanmış kuşlar, özellikle işletmelere çok ciddi maliyetler getirebiliyor. Öyle ki bazı işletmelerde, kuş dışkılarını temizlemek ve alana kuş sokmamak için personel istihdam edildiği biliniyor. Bu durum riski yüksek ve ek olumsuzluklar barındıran bir çalışma seyri ortaya çıkarıyor ve kalıcı çözüm elde etmek mümkün olmuyor. Tarım ve hayvancılıkta kuşların verdiği zarar ve hasar da oldukça yüksek. 2be Satınalma AŞ, ‘Kovmatik’ markasıyla kuşlarla mücadele yöntemlerinde bir çok alternatif çözümler sunuyor. Uygulanabilecek bu çözümler doğru noktaya, doğru uygulama yapıldığında sonuç verebiliyor. Sonuç olarak en önemli unsur, profesyonel bakış açısı ile, “doğru cihaz” , “doğru ürün” ün , “uzman ekip” lerce uygulanması. 2be Satınalma AŞ, hangi çözüm yöntemi denenirse denensin bu 3 unsura dikkat ederek uygulama yapıyor. 2be Satınalma AŞ, kuşlara yönelik sorunları olduğunu aktaran kişi ve kuruluşlara ilk olarak, tespit ve inceleme aşamasını başlatıyor. Şirketin proje ekibi, ön keşif aşamasında sorunun ve tesisin genel profilini gözlemliyor. Yoğun sorunun yaşandığı tesisin, nasıl bir üretim yaptığı, hangi kuş cinsinin olduğu, yoğunluk derecesi, kuşların o alandaki yaşama alınımı yoksa konaklama alanı mı olarak kullandığı, tesisin büyüklüğü vb konuları birebir yerinde incelemeler yaparak rapor çıkartıyor ve ihtiyaç sahibi iş ortağıyla tespitlerini paylaşıyor. Kuşlarla doğal yollarla mücadele oldukça zor olmakla birlikte, yapılan bilimsel araştırma, Ar-Ge çalışmaları teknolojik gelişmeler, kovucu cihazlara entegrasyonlar (gezer frekans, değişken frekans) sayesinde başarı oldukça yüksek oranlara taşınabiliyor. Dönem ve kuş sorununun yaşandığı bölgelere göre değişmekle birlikte güvercin, karga, sığırcık, serçe, martı, kırlangıç, kumru, yarasa ve leylekler, en çok sorunun yaşandığı kuş cinsleri. Kovmatik, kuş sorunu olan bir işletmenin kuş kaynaklı sorunlara harcadığı 2-3 aylık maliyetle, 10 yıl boyunca süreklilik sağlanan çözümler üretebiliyor. Kovmatik, kalite standartları ve kurumsallığa çok önem veriyor. Bu çözümleri üretirken de tüm belgelendirme ve eğitimleri şirket olarak sağlıyor. Kovmatik, GSA, ISO . 9001- 10001- 1401-1801 kalite yönetim sistemlerini uyguluyor. Kuş kaynaklı sorunları ‘Yeşil- İnsancıl-Çevreci-Toksin İçermeyen yöntemler’le sorun olmaktan cıkaran ‘Kovmatik’, bilime dayanan, bilgili, çözüm odaklı, müşteri memnuniyeti hedefli profesyonel ekibiyle ve kurumsal kimliğiyle çözümler sunuyor.

İletişim için:

Erkan Çağatay Kuruoğlu Yönetim

Kurulu Başkanı / CEO

e.kuruoglu@2be.com.tr - GSM: +90 530 418 7282