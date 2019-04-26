"Lojistikte kesintisiz iletişim, hizmet kalitesini yükseltir"

Kurulduğu 2014 yılından bu yana, kısa sürede önemli bir yol kat eden Intermax Logistics, hizmet kalitesinde fark yaratmak adına önemli adımlar atıyor. Tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzmanlaşan ve lojistik sektörünün en önemli iki etkeni olan hız ve güvenliği odak noktasına alan şirket, müşterilerine karşı 7/24 ulaşılabilir olma konusunda iddialı.

Lojistik sektörünün acil ihtiyaçlara cevap verebilir olması gerektiğini savunan Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, “Şirketlerin, hizmet aldıkları lojistik firmalarının yetkililerine mesai saatleri sonrasında ulaşamamaktan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Müşteri, aradığı kişiye o anda ulaşılamıyorsa, tüm planlama olumsuz etkilenir. Bu sebeple biz, her an ulaşılabiliriz mottosuyla çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

İletişim Seviyesi Düşerse, Hizmet Kalitesi de Düşer

Intermax Logistics olarak daima 7/24 ulaşılabilir olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Çelikel, “İletişim seviyenizi düşürdüğünüzde, maalesef hizmet kalitenizi de düşürmüş olursunuz. Sağladığımız butik ve şeffaf hizmet sayesinde, müşterilerimizin son anda gelişebilen operasyonel süreçlerini daha iyi yönetebiliyoruz.” sözlerini kullandı. Operasyon sürecinin ortasında aksiyon almanın oldukça zor olabildiğini vurgulayan Çelikel, bu tür ani değişimlerde müşterilerine büyük avantaj sağlayarak alternatif çözümler sunabildiklerini aktardı.

Avrupa’nın birçok bölgesine taşıma yaptıklarını belirten Çelikel, hizmet ihracatında öne çıkabilmek için hizmet kalitesinin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, bu durumun Türkiye lojistik sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünü ileriye taşıyacağını açıkladı.

Çelikel: “İhtiyacı İyi Analiz Ediyoruz”

Sağladıkları avantajlar nedeniyle hizmet verdikleri firmaların yüzde 90’ının uzun vadeli müşterileri olduğunu dile getiren Çelikel, “Ekibimizin sektörde uzun yıllar tecrübeli olması nedeniyle müşterilerimizin neye ihtiyacı olduğunu tam olarak anlayabiliyoruz. Bu durum da bizi tercih edilir bir lojistik şirketi haline getiriyor.” diye konuştu.

Intermax Logistics olarak ağır sanayi, otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde hizmet verdiklerini açıklayan Çelikel, özellikle tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzmanlaştıklarını ifade etti. Bu tür taşımalarda dikkatli ve özenli bir çalışma sürdürdüklerini söyleyen Çelikel, güzergah boyunca her türlü riski hesaplayarak hareket ettiklerini sözlerine ekledi.