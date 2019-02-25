Yeni kimlikler Avrupa'ya örnek olacak

Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirdi. Üye ülkeler iki yıldan daha kısa bir süre içinde kimlik kartlarına dijital parmak izi ekleyecek. Türkiye'deki kimliklerin Avrupa'ya örnek teşkil edeceğini söyleyen biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin güvenlik önemleri birbirinden çok farklı olduğu için bölgede kimlik sahtekarlığı büyük bir problem. İlk olarak Belçika, Nisan ayından itibaren parmak izi içeren yeni kimlikleri çıkaracağını duyurmuştu. Şimdi de Avrupa Parlamentosu kimlik kartları için ortak güvenlik standartları konusunda anlaştı. Belirlenen standartlara baktığımızda ülkemizdeki güvenlik önlemleriyle aynı olduğunu görüyoruz” dedi.



“Türk mühendislerin geliştirdiği kimlik doğrulama cihazı öncü olacak”



Avrupa standartlarına göre, kimlik kartlarının bir kredi kartı formatına sahip olması ve makineler tarafından okunabilmesi gerekiyor. “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin katkılarıyla ülkemize elektronik kimlik kullanımı kısa zamanda hayata geçiriliyor ve kartlara e-imza da yüklenebilecek. Biz de biOnay olarak, elektronik kimliklerin güvenli ve pratik bir şekilde okunabilmesi için uzun bir süredir önemli çalışmalar yürütüyoruz” diyen Usta, Türk mühendislerin geliştirdiği kimlik doğrulama cihazının bu alanda Avrupa'da da öncü olabileceğini vurgulayarak cihazın güvenlik özelliklerini anlattı:



“Uzun bir değerlendirme ve zorlu testler sonucunda Ortak Kriterler (CC) EAL4+ seviyesinde güvenlik sertifikasını almayı başaran biOnay cihazları, yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak 3-faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebilecek. Ayrıca kimlik doğrulamayı yapan görevlinin de kimliği eş zamanlı olarak kontrol edilecek. Cihazın yetkisiz ya da manipüle edilmiş olmadığının ispatı için de biOnay cihazının ekranında kart sahibine sadece kendisinin bildiği ve çipte yer alan kişisel bir mesaj gösterilecek. İlgili mesaj ancak kart sahibi tarafından onaylandıktan sonra işlem devam edebilecek. Böylece hem kurumlar müşterilerinden emin olacak hem de vatandaş işlem yaptığı kurumdan gönül rahatlığıyla ayrılacak.”