Torunoğulları: Şirketimiz gençlere sonuna kadar açık

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) öğrenim gören Hollanda uyruklu Türk öğrenciler, önemli bir organizasyona imza attı. İAÜ bünyesinde kurulan Hollandalı Türk Öğrenciler Kulübü (Dutch Student Community) tarafından düzenlenen ‘Büyük Buluşma’ adlı toplantı İAÜ Florya Kampüsü’nde büyük katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Şair-Yazar Yavuz Nufel, Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Türk Hollanda Dostluk Derneği Başkanı Edip H. Aktaş ve Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate konuşmacı olarak katıldı.

TORUNOĞULLARI: GENÇLER İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

‘Büyük Buluşma’ adlı toplantıya Hollanda merkezli Türk şirketi Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’nın konuşması damgasını vurdu. Konuşmasını dinleyen gençlere müjde veren Turgut Torunoğulları, çalışmak ya da staj yapmak isteyen gençler için şirketlerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Turgut Torunoğulları, İAÜ’de öğrenim gören gençlerin mezun olduktan sonra ister Türkiye’de kalmaları isterse Hollanda’ya dönmeleri durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha kuvvetleneceğine yarar sağlayacaklarını ifade etti.

11 Mart 2017 tarihinde Rotterdam’da yaşanan olaylarının ticari ilişkilere yansımamasını iki ülke arasında 400 yıllık güçlü dostluğa bağlı olduğunu belirten Turgut Torunoğulları, yaşanan olaylardan iki gün sonra dönemin Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Konders’ın Den Bosch’taki şirketlerini ziyaret etmesinin, kendilerini ziyadesi ile memnun ettiğini, yükselen tansiyonu düşürmeye yettiğini kaydetti.

Turgut Torunoğulları’nın kendi hayatından ve çalışmalarından verdiği örnekler ve DEİK-DTİK Avrupa Başkanlığı yaptığı dönemlerde gerçekleştirdiği başarılı faaliyetler öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Turgut Torunoğulları, ayrıca Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini rakamlarla gözler önüne sererek öğrencileri bilgilendirdi.

YAVUZ NUFEL ÖĞRENCİLERİ DUYGULANDIRDI

Şair Yazar Yavuz Nufel ise Hollanda, Almanya ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaptığı “Göç” konulu dinletisini anlattı. Avrupa’ya 1960’lı yılların başlarında bir iki yıllığına işçi olarak giden ilk neslin öykü ve anılarını öğrencilere aktaran Yavuz Nufel, Türklerin yarım asırı geçmesine rağmen neden hala memleketlerine dönmediklerini anlattı. Her 10 yılda başta dönüş planları olmak üzere, adları, sağlıkları, birikimleri, yaşam tarzlarının değiştiğini vurgulayan Yavuz Nufel, kendi yazdığı şiirleri de anlatının arasında okuyarak toplantıda duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

EDİP H. AKTAŞ: İAÜ’YE HAYRAN KALDIM

Türk Hollanda Dostluk Derneği Başkanı Edip H. Aktaş ise yaptığı konuşmada, İstanbul Aydın Üniversite’ne ‘Büyük Buluşma’ vesilesiyle ilk kez geldiğini ifade etti. Edip H. Aktaş, 46 bin civarında ve yaklaşık 100 değişik ülkeden öğrenciyi bünyesinde barındıran İAÜ’ye hayran kaldığını söyleyerek, Hollandalı Türk Öğrenciler Kulübü’nün adeta bir STK gibi çalışmasını takdire şayan ve çok önemli bulduğunu ifade etti. Aktaş, başkanlığını yaptığı derneğin Ankara’da olduğunu ve kısa süre içinde Hollanda’da bir şubesinin açılacağını sözlerine ekledi.

WESTSTRATE: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ İLK TANIYAN ÜLKE HOLLANDA

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Hollanda’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke olduğunu söyledi. Weststrate, yaklaşık 400 yıllık dostlukla birlikte sosyal, kültürel ve siyasi ilişkilerin hep en yüksek seviyede olduğunu; Cumhuriyetin kurulması ile birlikte kesintiye uğramadan ilişkilerin devam ettiğini belirtti. 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sulama barajının Konya’da Hollandalılar tarafından yapıldığını, T.C. Merkez Bankası’nın Atatürk tarafından davet edilen Hollandalı uzmanlar tarafından kurulduğu bilgisini veren Weststrate, “Türkiye ve Hollanda olarak ilişkilerimizin daha güçleneceğine inanıyorum. Bu programı düzenledikleri için Emre Ören ve arkadaşlarını da tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu gençler iki ülkenin de ortak değerleri” dedi.