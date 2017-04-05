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TAV Şili Santiago Havalimanı’nın yolcu salonlarını işletecek

05 Nisan 2017 Çarşamba 16:43
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13 ülkede 41 yolcu salonu işleten TAV İşletme Hizmetleri Arturo Merino Benítez Santiago Uluslararası Havalimanı’nın Terminal Binasında iki özel yolcu salonu işletecek ve karşılama ve uğurlama hizmeti verecek.

TAV Şili Santiago Havalimanı'nın yolcu salonlarını işletecek
Arturo Merino Benitez Santiago Uluslararası Havalimanı, TAV İşletme Hizmetleri’nin, seyahatlerinde konfor arayanlar için çözümler sunan markası “primeclass”ın portföyüne eklediği 25. havalimanı oldu. TAV İşletme Hizmetleri böylece tüm dünyada 25 havalimanında 41 yolcu salonuna ulaştı. Şirket Şili’de kurduğu “Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A.” ortaklığı ile girdiği ihaleyi kazanarak yolcu salonlarının işletmesini beş yıllığına üstlenmiş oldu. Şili’nin Arturo Merino Benítez Santiago Uluslararası Havalimanı 19,2 milyon yolcu sayısıyla Latin Amerika’nın en işlek yedinci havalimanı.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan “TAV İşletme Hizmetleri ileri teknolojisi ve güçlü altyapısı sayesinde yenilikçi projelere imza atıyor. İş geliştirme anlayışını küresel bir bakış açısı üzerine kuran şirketimizin işlettiği salonlara yenilerinin eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. 15 yıllık bir deneyimle 40’tan fazla salon işleten şirketimizin Şili’de kurduğu ‘Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A.’ ortaklığı ile yılda 280 bin yolcuyu salonlarımızda ağırlamayı ve karşılama ve uğurlama hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ayrıcalıklı seyahat çözümleri geliştirme konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Yolcu salonlarımızda yılda 3 milyon misafirimizi ağırlıyoruz ve 100 bin kişiye karşılama ve uğurlama hizmeti veriyoruz. 2016 yılında Nairobi ve Washington D.C Dulles Havalimanlarında açtığımız Turkish Airlines Star Alliance salonlarının ardından, 2017’de ‘primeclass’ markamızla Frankfurt, Maskat, Kopenhag ve Zürih Havalimanlarında da yolcu salonları hizmete sokacağız” dedi.


TAV İşletme Hizmetleri hakkında

TAV Havalimanları tarafından işletilen 9 ülke ve 19 terminalde faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri yolcuların değişen ihtiyaç, talep ve şartlarına uygun ürün ve hizmetleri geliştiriyor ve havacılık dışı gelirleri yönetiyor. Ayrıca şirket; Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki havalimanı, demiryolu, denizyolu ve kruvaziyer terminallerinde kişiye özel ürün ve hizmetlerin yaratılması, reklam ve tanıtım alanlarının pazarlanması, ticari alan tahsisi, CIP Servis, özel yolcu salon işletmeciliği, TAV Tourism, TAVPort.com, Airporteasy.com, “TAV Passport” ve “primeclass” Lounge Card üyelik programlarını yönetiyor.
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