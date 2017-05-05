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Tarabya İngiliz Okullarına “Sokrates Ödülü”

05 Mayıs 2017 Cuma 10:51
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Avrupa İş Konseyinin (Europe Business Assembly) bir parçası olan Sokrates Ödül Değerlendirme Komitesi (International Socrates Award Nomination Committee) Akademik Birlik Konseyi tarafından Tarabya İngiliz Okullarına “Eğitimde uluslararası standartlar”, ‘Eğitim yönetimi ve eğitim metodları” konularında Avrupa Kalite Ödülü (European Quality) layık görüldü.

Tarabya İngiliz Okullarına 'Sokrates Ödülü”
 Akademik Birlik Konseyi (AU), 30 ülkeden önde gelen bilim insanları, rektörler ve akademisyenlerden oluşan 240`tan fazla üyeye sahip. Akademik Birlik, okullarda uluslararası standartlarda eğitim metodlarının uygulanması ve güçlendirilmesi, eğitim yönetimi ve bunun neticesinde mezun başarısı konularında aktif olarak çalışmakta. Ayrıca, uluslararası standartlarda bölgesel farkındalığı yakalamış profesyonel eğitimci ve kurumların başarılarının kamuoyuna duyurulması, Akademik Birliğin temel görevleri arasında.

“Dünya insanı yetiştirme” vizyonuyla kurulduğunu kaydeden Tarabya İngiliz okulları (TBS), kurulduğu günden beri, uluslararası müfredatı ulusal müfredatla buluşturması, sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerinin gösterdiği uluslararası başarılar, düzenlenen eğitim panelleri, dünya üniversitelerini okullarında ağırlaması, butik bir okul olmasına rağmen 27 milletten öğrenciyi bünyesinde barındırması ve mezun öğrencilerinin tamamının başta Oxford üniversitesi olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerinden kabuller almasının kazandırdığı itibar ile dünyada ilgi çeken okullar arasına girerek Sokrates Komitesinin de ilgisini çekti.

Tarabya İngiliz Okulları`na görüşlerini sorduğumuzda eğitim anlayışını “başarısız öğrenci yoktur, her bireyin güçlü olduğu akademik, sportif, sanatsal veya sosyal bir yanı muhakkak vardır” düşüncesi doğrultusunda temellendirdiklerini ifade ediyor. Başarıyı, öğrenci ve ailesiyle el ele vererek öğrencinin başarılı olduğu yönleri tespit edebilmek, bu yönde gelişimini sağlamak, gelecek planlamasını bu yönde oluşturma felsefesiyle ortaya koyduklarını ifade ediyor. Edindiği misyonlardan biri olan "bir elin beş parmağı birbirinden farklıysa, bireyler de bu farklılıklarıyla gözlemlenmeli ve geliştirilmeli" düşüncesiyle de öğrencilerinin her birine özel yaklaşım anlayışını sunuyorlar. Tek bir eğitim metodu veya müfredatıyla her bireye aynı eğitimi uygulamanın ve sonuç olarak herkesten aynı başarıyı beklemenin ve de başarıyı sadece karne notuyla değerlendirmenin doğru olmadığı anlayışındaki Tarabya İngiliz Okulları, tüm bu özellikleriyle dünya değerlendirme kuruluşlarının ilgi odağı haline geliyor.

Bu nedenlerle TBS kurucusu Mehmet Gültekin, Avrupa İş Konseyi Akademik Birlik Komitesince eğitimdeki kusursuz imajı ve sunduğu eğitim hizmetlerinin yüksek kalitesi neticesinde ödülünü almak ve başarı hikayesini anlatmak üzere konuşmacı olarak davet de edildi.

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