HVAC SEKTÖRÜNÜN RÜZGARI 2019’DA

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi sistemleri ve bina otomasyonu başta olmak üzere iklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren Uluslararası “ISK-SODEX” Fuarı, 2 – 5 Ekim 2019’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel iklimlendirme sektörünün ekonomik büyüklüğüne ilişkin şunları kaydetti:

“İklimlendirme sektörü Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 büyüme kaydeden sektör 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sektörün bu potansiyelini uluslararası fuarlarda sergilemesi büyük önem taşıyor. ISK-SODEX olarak iklimlendirme sektörünü ileriye taşıyacak önemli adımlar atıyoruz. 2018 yılında düzenlediğimiz fuar hem sektör adına hem de ülke adına çok başarılı geçti. Yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar kaydettik. Bu başarıyı arttırarak devam ettirme noktasında her yıl kendimizi yeniliyoruz. Sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde yeni talepler geldi. Yeni alanlarla birlikte forumların ve panellerin sayısını arttırıp içeriklerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

Uluslararası Ticaretin Kapıları 2-5 Ekim 2019’da ISK SODEX ile Açılacak!

İstanbul’u 2019’da da ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla iklimlendirme sektörünün kalbi haline getireceklerini dile getiren Kühnel, Türkiye için önemli hedef pazarlar hakkında da bilgi vererek şunları ifade etti:

“İklimlendirme sektörü ihracata yönelik yol haritasına 2019 için Güney Amerika ülkelerini de dâhil etti. Türkiye ihracatçıları için bu ülkelerin son derece önemli olduğu

biliyoruz ve fuara katılımları noktasında biz de çalışmalarımıza hız verdik. Bunun yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerin Türkiye için stratejik pazarlar olduğunu görüyoruz. ISK-SODEX 2019 stratejik pazarların tamamından uzman katılımcıları ve ziyaretçileri buluşturacağımız bir fuar olacak. Fuar sürecinde destekleyici programlar yürütecek; katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkânlar sunacak, B2B görüşmelerine ağırlık vereceğiz.”

Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen ISK-SODEX fuarı 2019’da ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık hakkında

Dünyanın lider fuarcılık şirketlerinden Deutsche Messe'nin Türkiye iştiraki Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 1996 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. WIN EURASIA, ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, ISK-SODEX Fuarı, DOMOTEX Turkey ile Automechanika İstanbul, Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarlar arasında yer alıyor. Küresel düzeyde önde gelen üretim mallarına yönelik ticaret fuarları düzenleyen Deutsche Messe 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

