Ekonomik reformların tamamlayıcısı olma misyonuyla yeni yıla iddialı bir başlangıç yapan Halkbank kârlılığını, 2017’nin ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 79,3 oranında artırmayı başardı. 15 Temmuz sürecinin izlerinin silindiğini ve ekonomiye hâkim olan güven ortamının iş dünyasını rahatlattığını belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankacılık sektöründe ilk çeyrek sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 65’e ulaşan karlılık artışının uluslararası yatırımcıların Türk bankalarına olan ilgisini de artıracağını söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda atağa kalkma zamanının geldiğini belirten Taşkesenlioğlu şunları belirtti: “Ülkemizi hedef alıp, gelecek ideallerimize koşarken bizi yavaşlatabileceğini sananlar her girişimlerinde yenildiler ve boşa uğraştıklarını gördüler. Alınan idari önlemler ve kısa sürede hayata geçirilen reformlarla daha güçlü bir ülke haline geldik. Önemli bir virajı artık geride bıraktığımıza göre, bundan sonraki süreçte atak yapmalıyız. Bankacılık sektörü olarak, reel sektörle işbirliği içinde bu sürece yön verecek enerji ve deneyime fazlasıyla sahibiz.”

“Finansal performansımızın stratejik önemi artıyor”

Halkbank olarak bundan sonraki süreçte performans önceliklerinin Türkiye’ye değer katacak mega projeleri ve dış ticarette uluslararası rekabet gücümüzü artıracak sektörleri desteklemek olacağını belirten Taşkesenlioğlu, “Küresel ölçekteki yavaşlama ve parasal genişleme politikalarındaki değişimler, fon maliyeti gibi önemli bir konuyu gelişmekte olan ülkelerin önüne koyuyor. Küresel finans gündemi içinde, Halkbank gibi ülke menfaatleriyle bütünleşmiş bankaların performansı stratejik önemini artırıyor. İstanbul Yeni Havalimanı, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin finansmanı ile enerji, kamu özel sektör işbirliği projeleriyle satın almalar dâhil ülkemizin önemli projelerine bugüne kadar 6,7 milyar dolar finansman sağlamış durumdayız. Sekseninci yaşımıza doğru yol alırken Türk sanayisini destekleyen, milletinin geleceğine yatırım yapan projelere sahip çıkan bir banka olmaya devam edeceğiz” dedi.





“Kredi portföyünde ihracatçılara ağırlık vereceğiz”

Ülkemizin küresel rekabette iddialı olduğu alanlarda yenilikçi adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Taşkesenlioğlu, “Mart ayında son beş yılın rekoruna imza atan ihracatçılarımız, Nisan ayında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7'nin üzerinde bir artış sağladı. Başlıca ihracat pazarlarımızdaki seçim yoğunluğuna rağmen sağladığımız bu artış, dış ticaret açığının önemli bir konu başlığı olduğu bir dönemde gayet olumlu. Bu tabloyu değerlendirirken, döviz kurundaki artışı da dikkate almamız lazım. Ticari kredilerimizdeki artışın, ihracat performansımıza yansımasını görmekten mutluyuz. Kredi portföyümüzü bu anlayış doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“KOBİ Gelişim Platformu önemli bir kılavuz”

KOBİ’lere dijital dünyadan da hizmet verme amacıyla, www.halkbankkobigelisim.com.tr adresinde KOBİ Gelişim Platformu'nu faaliyete aldıklarını belirten Taşkesenlioğlu, şunları söyledi: “KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu içerikleri bu platform ile internete de taşıdık. Halkbank KOBİ Gelişim Platformu; her ay eklenen yeni video ve makalelerle sürekli gelişen, kendini yenileyen ve büyüyen bir bilgi bankası. KOBİ’lerin gelişimlerine katkı sağlayacak bu platform; müşterilerimizin iş yaşamlarında yeni ufuklar açacak, sıklıkla yapılan, bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklı hataların giderilmesinde de önemli bir kılavuz olacak.”

“Emekli müşterilerimizi unutmadık”

Bireysel müşterilerinin tamamına hitap eden avantajlı ürünler geliştirdikleri bu dönemde emekli müşterilerini unutmadıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, “Türkiye'de yıllarca çalışıp, primlerini ödeyip sonunda emekliliğe hak kazanan 12 milyona yakın emekli yurttaşımız var. Onların memnuniyetine verdiğimiz önemle, emekli maaşı alan müşterilerine promosyon ödemesi yapacağını açıklayan ilk bankalardan biriyiz. Maaşını çekmek için evden çıkan her 6 emekliden biri Halkbank'a geliyor. Emekliler, bizi geçmişten geleceğe taşıyan müşterilerimiz, onlara bir ayrıcalık daha kazandırdığımız için gururluyuz” diyerek, emeklilere verilen önemin de altını çizdi.

“Yetenekli sporculara yatırım başarıyı getirdi”

Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın Efeler Liginde üst üste ikinci kez şampiyon olmasından büyük sevinç duyduklarını belirten Taşkesenlioğlu, “İyi bir jenerasyon yakaladık, yetenekli sporculara yatırım yaparak büyük bir başarı elde ettik. Voleybol takımımızı kutluyorum, Sporcularımız çok çalıştılar, mücadeleden yılmadılar, rekabette ayakta kalıp bize ve taraftarlarımıza bu sevinci armağan ettiler. Bizi yaptığımız işlerde daha da motive eden bu başarının devamının geleceğine, takımımızın Avrupa kupalarında çok daha büyük işlere imza atacağına inanıyoruz” dedi.





“Halkın çocuklarını cesaretlendirmeyi sürdüreceğiz”

Taşkesenlioğlu, engelli dostu bir bankacılık anlayışıyla toplumsal farkındalık çalışmalarına destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Zihinsel ve bedensel farklılıkların, bireylerin eğitim, iş ve spor hayatına katılımının önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından Alanya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'na destek vermiş olmaktan mutluyuz. Azimli ve çalışkan gençlerimizi desteklemek bizim için bir görev. Halkın bankası olarak, halkın çocuklarını cesaretlendirmeyi ve kucaklamayı sürdüreceğiz.”





“Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldük”

Halkbank'ın sürdürülebilirlik alanında da önemli bir atılım içinde olduğuna dikkat çeken Taşkesenlioğlu, “2017'ye sera gazı emisyonlarını düşürme esasıyla, etkili bir enerji yönetimi için yöntemleri ve prosedürleri belirleyen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ilk Türk bankası olmanın gururu ile girdik. Son olarak, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldük. Doğanın bize sunduğu kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir bir dünyayı sürekli kılmak temel ilkemiz. Çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin önlenmesine dönük yatırımların finansmanındaki etkinliğimizi artırmaya da kararlıyız” diyerek, Halkbank’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

2017 ilk çeyreğinde özkaynakları yüzde 7 düzeyinde yükselen Halkbank’ın net kârı 1 milyar 219 milyon TL olarak açıklandı. Bankanın 2016 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 7,1 artışla 247 milyar 830 milyon TL'ye ulaşırken, toplam kredileri aynı dönemde yüzde 5,8 artışla 218 milyar 153 milyon TL oldu. Toplam mevduatı 157 milyar 825 milyon TL’ye ulaşan Halkbank, KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari kredilerinde 2016 yılsonuna göre yüzde 6,6 artış sağladı. Ticari kredilerini 134 milyar 819 milyon TL’ye yükselten Halkbank, ekonomide yeniden istikrarın hâkim olduğu 2017 yılı ilk çeyreğinde de Türkiye'ye değer katmayı sürdürdü.