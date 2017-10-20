DUAYENLERDEN GENÇLERE HAYAT DERSİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi, Sektöründebaşarıyı yakalamış sanayi şirketlerinin kurucularının tecrübelerini aktardığı‘Duayenler Anlatıyor’ adlı etkinlikte bir araya getirdi. Beylikdüzü Sanayiciİşadamları Derneği (BEYSİAD) ile birlikte düzenlenen programda Altek DökümYönetim Kurulu Başkanı Fehmi Denizli, Uzay Makine Yönetim Kurulu Başkanı MemduhUz, ADM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Uygur, deneyimlerini öğrencilerlepaylaştı.

Türkiye’de sanayinin güçlü olmadığı bir dönemde kardeşiile birlikte bakır ve bakır alaşımlı ürünler alanında çalışma yaptıklarınıbelirten Fehmi Denizli, o dönemde böyle bir girişimin kolay bir iş olmasa dakararlı duruşları sayesinde önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi. AltekDöküm’ün bugün kendi alanında hem ihracatta hem firma büyüklüğünde ilk 5’te yeraldığına dikkat çeken Denizli, “Buralara gelmek kolay olmadı. Jeneratör bulmakzordu. Bulsanız onu çalıştıracak mazotu bulamıyordunuz. Türkiye’nin nerelerdennerelere geldiğini bizler çok iyi biliyoruz” dedi.

“Herkesin bir hedefi olmalı” diyen Denizli, herkesinkendi kabiliyetine göre hedeflerini belirlemesi ve bu hedefleri kısa ve uzunvadede gerçekleştirmek için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

‘Dünyanın heryerinde Türkler var’

“Hiç bir zaman ‘Biz yetersiziz, yapamıyoruz, onlar yapar’gibi bir düşünceye kapılmamak lazım. Dünyanın her yerine gittim. Alaska’danAvustralya’ya kadar dünyanın neresine giderseniz gidin Türkler’e rastlarsınızve Türkler’in birçok alanda başarılı çalışmalara imza attığını görürsünüz”diyen Denizli, gençlere şu mesajları verdi: “Bazı prensipleriniz olmalı.Birincisi itimat edilir, güvenilir olmalısınız. İkincisi ben daima doğruyusöylemekten yana oldum. Doğru tektir. İyi veya kötü. Kötü olsa bile, karşıdakiinsan size daha çok inanır. Üçüncüsü hiçbir çalışma bireysel değildir. Kolektifçalışmak önemlidir. Bazen insanın karşısına şanslar çıkar. Önemli olan bunlarıyakalayıp değerlendirmektir”

‘Gençler ülkemizinnerelerden nerelere geldiğini görmeli’

Sivas’tan İstanbul’a, fabrika işçiliğinden fabrika sahibiolmasına uzanan hikayesini öğrencilerle paylaşan Uzay Makina Yönetim KuruluBaşkanı Memduh Uz, Türkiye’nin 90’lı yıllara kadar makine konusunda yüzde 95dışa bağımlı olduğunu belirten Uz, “Yapılan en basit makine dahi dışarıdangeliyordu. Biz de böyle bir dönemde makine pazarına girdik. Kendi makineüretimimizi gerçekleştirmeyi başardık. Ama bu pazarda yapmak kadar satmak daönemliydi. Bunun için pazarlama şirketimizi kurduk ve satışlarımıza başladık.1990’lı yıllara geldiğimizde iyi bir noktaya geldik. Bizim gibi başka Türkgirişimcilerin gösterdiği çabalarla birlikte makine alanında iyi bir sıçramayaptık ve makine ithalatı yüzde 95’lerden yüzde 5 seviyelerine kadar geldi. Bubizler için çok sevindiricidir” dedi.

1974’te Kıbrıs Barış Harekatı döneminde savaş uçaklarındakullanılan bombaların üzerindeki bir parçanın olmaması nedeniyle ikinciharekatın geç başladığını anlatan Memduh Uz, “O dönemde çok iyi hatırlıyorum 48saat eve gitmeden gece gündüz çalışıp o parçanın üretilmesini sağladık. Benzerbir sıkıntıyı, insansız hava aracında (İHA) yaşadık. İsrail’in İHA’lar için gerekliyedek parçayı vermemesi veya tamir etmemesinin güvenlik açısından bizisıkıntıya soktuğu dönemler yaşadık. Yeni neslin bu tür konuların farkındaolması önemli. Ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi bilmesi gerekiyor”dedi.

‘Geleceğimiz içindaha çok çalışmalıyız’

Ülkemizin içinde olduğu durumdan dolayı, her kesimin,sanayicilerin, üniversitelerin, gençlerin, çok çalışması ve çok mücadele etmesigerektiğini kaydeden Uz, şunları söyledi: “Ülkemizin geleceği için gençleringeleceği için daha fazla çaba harcamalıyız. Bu noktada üniversite sanayiişbirliğini daha da geliştirmeliyiz. Stajlara imza için değil, öğrenmek içingelin. Yatırımı her sektöre yaparak para kazanabilirsiniz. Ülkemizin geleceğineyönelik yatırım yapmak, üretime yönelik yatırım yapmak, üretmek kutsaldır.Yakın bir dönemde Almanya’ya gittiğim bir fuarda yaşlı bir adamla tanıştım. 85yaşında ABD’den fuara gelmiş ve halen çalışıyor. Bu benim için de büyük birdersti. Çocuklarıma artık emekli olmadığımı söyledim. Kaç yaşında olursak olalımhepimiz mücadele etmeliyiz ki ülkemizin yaşadığı sıkıntıları giderebilelim.”

‘Erken tercihyapın, yola erken çıkın’

ADM İnşaat Yönetici ve BEYSİAD Yönetim Kurulu ÜyesiSaffet Uygur da, iş hayatında öğretmenlik, maliyecilik ve ormancılık arasındaormancılığı tercih ettiğini ve bu alanda uzun yıllar çalışmalargerçekleştirdiğini belirtirken, hayatın başında tercih yapmanın ve bu tercihüzerinden gitmenin kat edilecek başarıda önemli olduğunun altını çizdi.Ormancılık alanında staj yaptığı dönemlerden örnekler sunan Uygur, “4 yılormancılık eğitimim sırasında, her yaz 4 ay staj yaptım. Mezuniyetin ardındanmesleğe adım attığımda eski memurlar çok şaşırmıştı. Stajımı aksatmadan heranını dolu dolu geçirdim. Ormancılık faaliyetini ekimden dikime, yol yapımındanköprü yapımına, her türlü transport işlemlerini bütün safhalarını yerindeöğrenerek mezun oldum” dedi.