Canan Duman’ın kitabı yayımlandı.

1998 yılında profesyonel çalışma hayatına muhabir olarak başlayan, 2013 yılına kadar yazı işleri koordinatörü, genel yayın yönetmeni, reklam satış müdürü, proje ve iş geliştirme görevlerini üstlenerek basında görev alan, 2013 yılında basında kazandığı deneyimi ve vizyonu kurumsalda PR tarafına taşıyarak kurumsal iletişim yöneticiliği ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışan, yirmi yıllık tecrübesi olan yazar Canan Duman’ın “Şirketler Yıldız Çalışanlarını Neden Kaybeder?” adlı kitabı, Kanon Kitap etiketiyle yayımlandı.

Şirketlerin insan kaynakları seçimlerini, organizasyon içinde çalışanın doğru şekilde konumlandırılması ve bu kaynağın iyi analiz edilerek doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini çıkarsayan yazar, kitabında en nitelikli ve tecrübeli çalışanların, sistemden nasıl kolayca kaçabileceklerini örneklerle anlatmaya çalışıyor. İş dünyasının önemli yenilikçi kavramlarından olan “Yıldız Çalışanlar” üzerinde duran Duman, çalışanların doğru pozisyonlarda, yetenek ve ilgilerine göre istihdam edilmesinin yeterli olmadığını, modern araştırmaların ve kitle psikolojisi konusundaki gelişmelerin ışığında değerlendiriyor. Duman, her çalışanın kendisini vazgeçilmez sayması ile çalışanın kurum için gerçekten vazgeçilmezi olması arasındaki farkları da örneklediği çalışmasında, organizasyonların değer yaratma, mevcut değerleri geliştirme ve koordine etme vasfına da yenilikçi bir yaklaşımla değiniyor.

İş yapma biçiminin hem dijital dönüşümle hem de işbaşına gelen Y ve Z kuşaklarının alışkanlıklarıyla kökten bir başkalaşım yaşadığını vurgulayan yazar, kuşakların çatışmasından nasıl sinerji yaratılabileceğine kafa yorarken, mevcut sistemin açmazlarını da insan kaynaklarının sevk ve idaresi özelinde büyük bir olgunluk ve tecrübe ile değerlendiriyor.

Canan Duman, yirmi yıllık tecrübesi, birçok farklı sektörden gelen birikimi ve tanık olduğu hadiseler arasından seçtiği örnek vakalarla, yıldız çalışanların şirketlerden ayrılma kararını nasıl verdiklerine, bu kararı hazırlayan sürecin nasıl geliştiğine ilk elden tanıklıklarla ışık tutuyor. Birbirine zıt bakış açılarının, temel çıkar çatışmalarının ve kişilerin egosundan hareketle ortaya çıkan bireysel sorunların, nasıl birden bir çığa dönüştüğünü, yıkıcı etkinin nasıl ansızın ortaya çıkmış izlenimi yarattığını vurgulayan yazar, kitabın genelinde hem durum tespitleri yapıyor hem de pratik çözüm önerileri sunuyor.

“Şirketler Yıldız Çalışanlarını Neden Kaybeder?” kitabı işverenden çalışana her kademedeki profesyonelin, iş hayatına atılmaya hazırlanan genç kuşak adayların, iş hayatında değer yaratmak ve bu değeri doğru yollarla kollamak için neler yapması ve neler yapmaması gerektiğini geniş bir perspektiften anlatan bir tecrübe aktarımı, bir başucu kılavuzu olarak tanımlanabilir.

İş dünyasının değişim hızını kavramak ve buna adapte olmak için zaman çok dar. Canan Duman, önemli bir alanda farkındalık yaratmak için adeta bir kısa yol sunuyor.