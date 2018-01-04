Ekovitrin 18’inci yayın yılında

EKOVİTRİN, bu ay itibariyle 18’inci yayın yılına girdi. 2000 yılından bu yana hiç ara vermeden her ay okuyucumuzla buluştuk. Bu dergiyi kurarken, büyük bir sermayemiz yoktu, heyecanımız, inancımız ve ülkemize hizmet etme aşkımız vardı. Daha ilk sayımızdan itibaren pozitif yayın politikamızla Türk girişimcisine destek olduk, onların başarı hikayelerini kamuoyuna yansıtmaya gayret ettik. Türk dünyası başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesiyle Türkiye arasında köprüler kurduk. Ekovitrin, yayın hayatına başladıktan sonra kısa süre içinde Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde tanındı, ekonomi dergiciliğinde bir marka haline geldi. Ekovitrin, yabancı yayın organlarının ismini alarak, onların Türkiye’deki taşeronu olmadı, tam aksine, Türkiye’nin markasını dünyaya taşıdı. Ekovitrin bugün 10 ülkede temsilciliği bulunan, Avrasya coğrafyasında iş ve siyaset dünyası tarafından tanınan, Türkiye’nin uluslararası tek aylık ekonomi dergisidir. İki yılı aşkın süredir “Ekovitrin Global” adı altında İngilizce özel bir ek yayınlıyoruz. Ekovitrin hem İngilizce, hem de Türkçe olarak 120 ülkede 40 bin dijital platformda yer alıyor.

www.ekovitrin.com ilk 4’de

Alexa raporuna göre “Dergiler ve e-dergiler” kategorisinde www.ekovitrin.com sitemiz en çok ziyaret edilen siteler içinde 4’üncü sırada yer alıyor. www. ekovitrin.com sitemizin aktif olarak yayına başlaması henüz 6 yıl oldu. Bu süreç içerisinde geldiğimiz noktadan memnunuz ancak, hedefimiz www.ekovitrin.com sitemizin kendi kategorisinde zirveye çıkması.

ÖZEL RÖPORTAJLAR

Özel röportajların yer aldığı 2018’in ilk sayısı ile birlikteyiz. İlk özel röportajımızı ATİAD Kurucu Başkanı Kemal Şahin ile yaptık. Kemal Şahin, “Avrupa Birliği Atatürk’ün vizyonudur. Bu vizyondan asla sapmayız!..” diyor. Türk tekstil devi Şahin, gayrimenkul sektöründe de iddialı projelerle adından söz ettirecek. İkinci özel röportajı ise Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ile gerçekleştirdi. FuzulEv Modeli’ni bu ay kapak konusu yaptık. Fuzulev, insanı merkezine alan ve temeli paylaşım ekonomisine dayanan bir finansman modeli geliştirmiş. Bu modelle faiz alınmadan, banka kredileri gibi insanları borç yükünün altına sokmadan binlerce kişi ev ve otomobil sahibi yapılmış. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, FuzulEv’in finansman modelini, insanları nasıl ev ve otomobil sahibi yaptıklarını ayrıntılarıyla Ekovitrin’e açıkladı.

DÜNYANIN ENERJİ GELECEĞİ

Ocak 2018 sayımızda kapaktan verdiğimiz önemli bir dosya konusu ise dünyamızın enerji geleceği ile ilgili. 2040’a kadar küresel enerji talebine bir Çin ve Hindistan daha eklenecek. Bu önemli dosyanın ayrıntılarını Ekovitrin’de bulabilirsiniz.

UZMANLARIN PİYASA YORUMU

Yurtiçi ve yurt dışında yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerle birlikte piyasalarda rallilerle dolu bir yılı geride bıraktık. Piyasa uzmanları, 2017’de yaşanan hareketliliğin 2018 yılında devam edeceği görüşünde.

BITCOIN BALONU PATLAYABİLİR!

Dijital para birimi “Bitcoin” dünyada çılgınca bir tutku haline geldi. Elle dokunamadığımız, göremediğimiz bu sanal paranın arkasında hangi güçler var, neyi amaçlıyorlar, yeteri kadar bilinmiyor. Uzmanlar da, siyasiler de yatırımcıları uyarıyor: “Bitcoin balonu bir gün patlayabilir!..” Bu konuyu geniş bir dosya ile Ocak 2018 sayımızda gündeme getiriyoruz.

BARIŞ VE HUZUR DOLU BİR YIL

İnsanlık değerleri açısından 2017 dünyada dramatik bir yıl oldu. Bütün ümidimiz 2018’in; savaşların sona erdiği, huzurun ve barışın yaşandığı, dünyayı yönetenlerin vicdanlarıyla hesaplaştığı, küresel sermayenin dünyamızı ateşe atmaktan vazgeçtiği bir yıl olması. Kulun hesap soramadığından, Allah mutlaka hesap soracaktır.

Saygılarımla…