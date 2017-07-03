TAV İŞLETME HİZMETLERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA İHALE KAZANDI

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Suudi Arabistan'ın en yoğun havalimanı unvanına sahip Cidde Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'nda sunulacak özel karşılama ve uğurlama hizmetlerinin işletilmesi ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları Holding ve Al Rajhi Holding Grubu tarafından oluşturulan konsorsiyumun Suudi Arabistan'da bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz (Qassim) ve Hail Uluslararası Havalimanı'nın 30 yıllık imtiyaz sözleşmesi ile işletmesi ve geliştirilmesi ihalesini kazanmasının ardından TAV İşletme Hizmetleri de, 30 milyon yolcu ağırlayan ve Suudi Arabistan'ın en yoğun havalimanı unvanına haiz King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda sunulacak olan özel karşılama ve uğurlama hizmetlerinin işletilmesi ihalesini aldı.

Cidde Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı, seyahatlerinde konfor arayanlara ayrıcalıklı çözümler sunan TAV İşletme Hizmetleri markası "primeclass"ın portföyüne eklenen 23. havalimanı oldu. Bu kapsamda TAV İşletme Hizmetleri, tüm dünyada 6 ülkedeki 14 havalimanında karşılama ve uğurlama hizmeti sunuyor olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, "Hizmet geliştirilmesi açısından hızla gelişmekte olan bir pazar olan Suudi Arabistan'daki hizmet ağımızı güçlendirmekten gurur duyuyoruz. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi ile Kral Abdulaziz Havalimanı'nı en kaliteli hizmet sunan havalimanı yapmak için birlikte çalışmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı