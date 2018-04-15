DESTEK PATENT VE PROOFSTACK’DEN İŞ BİRLİĞİ

Destek Patent’in fikri sınai haklar alanındaki tecrübesi, Proofstack’in blockchain protokolleri ve nitelikli sertifika sağlayıcıları ile gerek Türkiye gerekse de dünya mahkemelerinde geçerli çoklu yasal deliller elde edilebilecek olmasının yanı sıra fikri ve sınai haklarda gerekli başvurularla ilgili hizmetler de alınabilecek.

Patente konu çalışmalar ve belgeler için, başvuru hazırlık sürecinde bile, diğer ülkelerin mahkemelerinde geçerli yasal deliller elde edilebilecek



Türkiye’de 5070 sayılı kanuna uygun zaman damgası delili ve Avrupa Birliği’nde 910/2014 sayılı eIDAS yasasına uygun ve 28 AB ülkesinde geçerli yasal delil elde edilebilecek veya Blockchain üzerine inşa edilen protokolleri (Bitcoin, Ethereum ve Litecoin) tanıyan ülkeler nezdinde yasal delillere sahip olunabilecek.

Blockchain’in sağladığı en büyük farklılık; delillerin yıllar sonra 10 ülke yerine 50 ülke mahkemesi tarafından tanınabilecek olması, doğrulanabilme noktasında çok hızlı sonuçlar alınabilmesi veya tüm dünyada geçerli Blockchain temelli ortak kimlik sistemlerinin gelişimi ile beraber; sözleşmeler, onaylamalar, notlandırmalar, transferler, müşterini tanı (KYK) gibi birçok noktalarda elde edilebilecek olması.

Yasaların ve yönetmeliklerin ülkeden ülkeye, zamandan zamana değişebildiğini belirten Proofstack kurucularından Av. Kadir Kurtuluş, “Haklarınızı koruyabilmeniz, daha en başından doğru ve etkili yasal delillere sahip olabilmeniz ile mümkündür. Destek Patent ve Proofstack iş birliğindeki hedefimiz; fikri ve sınai haklar alanında üretilen tüm çalışmaların; herhangi bir hak ihlaline uğramadan önce, hızlı ve düşük maliyetlerle tespit edilmesi, bu delillerin bugün ve gelecekteki hukuki olaylarda kullanılabilir olmasıdır.” dedi.

İş birliği kapsamında sağlanan ürünler ile kurumsal yöneticilerin ya da proje sahiplerinin Türkiye ve AB yasalarına uygun deliller elde edebileceğinin de altını çizen Kurtuluş, alt kullanıcılarca üretilen her delilin sahipliği noktasında güvenlik imzaları oluşturularak tercihe göre yedeklemesinin yapılabileceğini, mobil uygulamalarda geçerli koordinat mecburiyeti ile (isteğe bağlı) delillerin lokasyon ve zaman bileşiminde ortaya çıkmasının da sağlanabileceğini belirtti.