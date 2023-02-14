Zonguldak’tan Hatay’a kardeş eli

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Kardeş Adliye Projesi ile deprem yaralarını sarmak için Zonguldak Adliyesi görevlilerini ve yardım malzemelerini taşıyan konvoy; Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve diğer adliye çalışanları tarafından uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem nedeniyle Hatay Adliyesi’nde de görev almak için gönüllü olan Zonguldak Adliyesi personeli ve yardım malzemelerini taşıyan konvoy yola çıktı. Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Teknisyeni, Yazı İşleri Müdürü ve Zabıt Katiplerinden oluşan ve adliye personeli tarafından toplanan ayni ve nakdi yardımları taşıyan konvoy Zonguldak Adliyesi önünden Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan başta olmak üzere, Hâkimler, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personeli tarafından uğurlandı.