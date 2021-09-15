Zonguldak’taki Türk Yıldızları gösterisine hava engeli

Zonguldak’ta bugün gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları’nın gösterisi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Zonguldak Valiliği’nin talebi doğrultusunda TSK Havacılık Tanıtım Faaliyetleri kapsamında 15 Eylül 2021 tarihinde, kentin çeşitli yerlerinden görülebilecek şekilde Türk Yıldızları Ekibi tarafından “Türk Yıldızları Zonguldak Selamlama-Gösteri Uçuşu” hava gösterisi düzenlenmmesi planlanmıştı. Saat 14:00 - 14:45 sularında Zonguldak Limanı açıkları-semalarında, Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Türk Yıldızları Zonguldak Selamlama-Gösteri Uçuşu" olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Türk Yıldızları’na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Zonguldak’ta yapılması planlanan gösteri/selamlama uçuşumuz, görev için kalkış yapılacak meydan ve rotadaki uçuş için uygun olmayan hava koşulları nedeniyle, uçuş ve seyircisi emniyeti gözetilerek iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da yaptığı açıklamada, "Türk Yıldızları tarafından bugün Zonguldak’ta yapılması planlanan gösteri/selamlama uçuşu, görev için kalkış yapılacak Eskişehir Meydanı ve rotadaki uçuş için uygun olmayan hava koşulları nedeniyle uçuş emniyeti gözetilerek iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.