Zonguldak’ta yüz yüze eğitime başlayan öğrenci oranı yüzde 52.37 oldu

Zonguldak’ta 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime başlayan okul ve öğrenci sayıları belirlendi. Resmi ve özel okul olmak üzere yüz yüze eğitime başlayan öğrenci oranı yüze 52.37 olarak belirlendi.

Zonguldak’ta 2 Mart itibariyle resmi kurumlar arasında 77 ilkokul, 67 ortaokul ve 76 lise olmak üzere toplam 220 okul yüz yüze eğitime başladı. Özel kurumlarda ise 11 ilkokul, 7 ortaokul ve 9 lise olmak üzere toplamda 27 okul yüz yüze eğitime geçti. Toplamda 247 resmi ve özel eğitim kurumları yüz yüze eğitime başlamış oldu. Resmi kurumlarda ilkokul düzeyinde 20 bin 331 öğrencisi, 7 bin 177 ortaokul öğrencisi ve 6 bin 74 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 33 bin 582 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Özel eğitim kurumlarında ise 931 ilkokul öğrencisi, 281 ortaokul öğrencisi ve 419 lise öğrencisi olmak üzere toplam bin 631 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Resmi ve özel okullarda toplamda 35 bin 213 öğrenci yüz yüze eğitime başlamış oldu.

15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan okul ve öğrenci sayıları da belirlendi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere resmi ve özel kurumlarda toplam 198 okulda yüz yüze eğitime geçilmişti. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde resmi ve özel olmak üzere toplam 13 bin 48 öğrenci yüz yüze eğitime geçmişti. Toplam 445 okul ve 48 bin 261 öğrenci yüz yüze eğitime başlamış oldu. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenci oranı ise yüzde 52.37 olarak belirlendi.