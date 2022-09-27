Zonguldak’ta ‘Yık-Yap’ projesine start verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ‘Yık-Yap’ projesi ile Zonguldak’ta eğitim öğretim veren 20 okulun yıkım ve onarım başlanıldı.

Deprem tahkiki yaptırılan okulların sonuçlarının, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi sonrasında yıkımı yapılacak 10 okul ve güçlendirmesi yapılacak 10 okul olmak üzere 20 okul ile ilgili işlemler zaman kaybetmeden Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğünce başlatıldı.

Deprem tahkiki sonuçlarına göre, yıkım kararı verilen okullar ile ilgili İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şunları söyledi; “ Deprem tahkiki raporu sonuçlarına göre yıkım kararı verilen, hem ilimiz merkezindeki hem de ilçelerimiz bünyesindeki okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin, en yakın okulda eğitim öğretime devam etmeleri için müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmış olup; eğitim öğretim süreci, sorunsuz bir şekilde başlatılmıştır.

Yine, Millî Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği, yıkım ve güçlendirme kararı verilen okullarımızdaki öğrencilerimizden, taşıma ile alınacak öğrencilerimizin taşınma işlemlerine dair planlama İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce yapılarak, öğrencilerimizin okula erişimi için gerekli tedbirler alınmıştır. Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in talimatları ile ‘Yık-Yap Projesi’ çerçevesince alınan 10 okulumuz ile güçlendirmeye alınan diğer 10 okulumuz, bakanlığımızca ek yatırım programına alınarak onaylanmış ve okullarımızın yapım ihalelerine esas olmak üzere ödeneklerin gönderimi sağlanmıştır.

Yık-Yap Projesiyle alınan ve güçlendirilmesi yapılacak okullarımızın ihalelerine ilişkin gönderilen ödenekler, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Zonguldak İl Özel İdaresine aktarılmış ve ihaleye ilişkin dosyalar hazırlanarak İl Özel İdaresine teslim edilmiştir.”

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan deprem tahkiki raporlarına istinaden başlanıldığını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan; “ Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından Yık-Yap projesi ile alınan ilimiz merkezinde bulunan Yayla Ortaokulu, Üzülmez İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ile Kilimli ilçemizde bulunan Çatalağzı İlkokulu’nun yıkım ihalesi, 27 Eylül Salı günü İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yık-Yap Projesi çerçevesinde yıkılarak yeniden yapılacak okullar ile güçlendirme konusundaki okulların, bütçe sorunu olmadığı gibi söz konusu okulların, Millî Eğitim Bakanlığımızca onaylanarak ek programına dahil edildi. Bakanlığımızca onaylanan projelere göre yapılacak okullarımızın, en kısa sürede tamamlanarak depreme dayanıklı, modern, güvenli, konforlu, engelli erişimine uygun, sosyal donatı alanları, akademik ortamları, sportif, sanatsal ve kültürel ortamları bulunan ve çevreye duyarlı okul binaları ilimize kazandırılacak” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Aldoğan eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çok daha güvenli, modern eğitim ortamlarında öğrenim görecekler. Zonguldak Valiliğimiz himayelerinde, İl Özel İdaresi iş birliği ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, öğrencilerimiz ile birlikte yeni okullara kavuşmanın heyecanı yaşayacaklar. Bu vesile ile ilimiz eğitimine verdiği desteklerden dolayı, Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e eğitim ailemiz adına şükranlarımızı sunarız. Sürece destek veren, tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yapılacak okullarımız ilimize, öğrencilerimize hayırlı olsun ” dedi.