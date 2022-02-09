Son Dakika
MSB: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Zonguldak’ta yeniden kar yağışı başladı
Zonguldak’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.
ZONGULDAK 09.02.2022, 18:07
Zonguldak’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde kar yağışı etkisi gösterdi. Kar yağışının ardından renkli görüntüler ortaya çıkarken vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Sosyal medya da paylaşılan kart postallık görüntüler büyük beğeni topladı.