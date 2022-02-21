Zonguldak’ta Vergi Haftası kutlandı

Zonguldak’ta Vergi Haftası’nın 33’üncü yol dönümü törenle kutlandı.

Zonguldak’ta Vergi Haftası’nın 33’üncü yıl dönümü kapsamında Atatürk anıtına çelenk töreni düzenlendi. Törene vergi dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Defterdar Seçkin Işık, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, muhasebeciler Odası Başkan Yardımcısı Hasan Kahveci ile grup müdürleri, Zonguldak vergi dairesi grup müdürleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz yaklaştırma da vergi haftasını kutladıklarını ifade etti.