Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Üzerinde 890 gram uyuşturucu madde ele geçirilen M.K., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.