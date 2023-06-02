Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL MERKEZİNDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ. NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 8 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
ZONGULDAK 02.06.2023, 20:06
Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 gram uyuşturucu madde, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. U.A, G.T, M.K, D.E, T.G, N.Y. ve M.G.’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.
D.K. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen D.K. mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.