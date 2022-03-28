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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ZONGULDAK 28.03.2022, 10:46
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin, 500 gram toz esrar, 6 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.