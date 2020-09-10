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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı
ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZELENDİ. OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
ZONGULDAK 10.09.2020, 12:04
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzelendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 27 yaşındaki Ö.A. isimli kadın uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına alındı. Dün yapılan operasyon sonucunda şahsın uyuşturucu kullandığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şahsın üzerinde 0,3 gram metamfetamin maddesi yakalandı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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