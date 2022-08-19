Zonguldak’ta TYP çerçevesinde 100 işçi alınacak

Zonguldak’ta AFAD bünyesinde TYP çerçevesinde 100 kişilik işçi alınacak.

Zonguldak’ta yaşanan sel felaketi sonrası kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu tarafından 100 kişilik TYP başvurusu onaylandı. Katılımcılar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde çalışacak.

Başvurular 19 Ağustos 2022- 23 Ağustos 2022 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü internet adresi üzerinden yapılacak. İl Müdürlüğü - Kdz. Ereğli Hizmet Merkezinden şahsen başvuru alınmayacağı öğrenildi.

Çalışma süresinin 12 Eylül 2022- 31 Aralık2022 tarihleri arasında 109 gün olarak açıklandı. Noter kurası ise 31 Ağustos 2022 tarihinde 10:00- 17:30 arası Kozlu Gençlik Merkezi Salonunda yapılacak. Hane içi gelirin net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP ‘ye katılamayacağı belirtildi. Başvuru doğrultusunda merkez ilçede 44, Kozlu’da 11, Kilimli’de 5, Çaycuma 13, Devrek ilçesinde 6, Gökçebey ilçesinde 9, Kdz. Ereğli ilçesinde 6, Alaplı ilçesinde 6 kişi TYP çerçevesinde çalışacak.