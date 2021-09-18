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Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 18.09.2021, 00:14
Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe girişindeki trafik lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakacakkadı istikametinden Bartın istikametine giden 34 EJJ 522 plakalı Cıtroen marka otomobil ile şehir merkezi istikametinden gelerek İstasyon Mahallesine geçen 34 PE 9328 plakalı Renault Clio marka araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar her iki yana savrulurken olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücü için Çaycuma İtfaiyesini arayarak destek istedi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Her iki araçta bulunan yaralılar sedyelere alınarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Trafiği kapatıp engel olan iki araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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