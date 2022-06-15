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Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 15.06.2022, 23:10
Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyamaç mevkine giden yolda yem fabrikası önünde, tali yoldan çıkan sürücüleri henüz öğrenilemeyen 67 ZA 662 plakalı araç, Çaycuma yönüne seyir halinde olan 74 AAB 296 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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