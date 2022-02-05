Zonguldak’ta toplu açılış töreni programı başladı

ZONGULDAK (İHA) – Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni ve miting programı gerçekleşti. AK Parti Genel Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım açılış törenine katılmak üzere Zonguldak’a geldi.

Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting düzenlendi. Programa AK Parti Genel Genel Başkan Vekili ve eski Başbakanlardan Binalı Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Prf. Dr. Mahmut Özer, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kürsüye ilk olarak çıkan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yapılan proje ve çalışmalardan bahsetti. Başkan Alan konuşmasında “31 Mart seçimlerinde sizlere beş proje açıklamıştık. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Zonguldak’a pozitif ayrımcılığıyla, inanın Ankara Zonguldak arası mekik dokuyoruz. Bunların hepsi Zonguldak’a hızlı şekilde yatırım olarak dönüyor. Yıllardır atıl bekleyen Lavuar Alanı projemiz vardı. Fahri hemşehrimiz en az benim kadar Zonguldak’ı düşünen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. İnşallah seçime gelmeden önce orayı halka açacağız. Yıllardır sıkıntı yaşadığımız dere ıslahı projemiz vardı. İkinci etabı ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Tez vakitte hayata geçecek. Şehrimizin içinden temiz bir dere akacak. Cumhurbaşkanımızın 8 ay önce teşrifleriyle beraber bizzat açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii ve parkını anlatmama gerek yok. Cumhurbaşkanımız Uzunmehmet Camii’ni yaptırarak mührünü vurdu. Karadeniz’in incisi Zonguldak’a gerdanlık gibi şehrin silueti değişti. Hepimiz etrafındaki parkta nefes alıyoruz. Seçim zamanı sahil kentiyiz, denize sıfır yaşıyoruz. Denizden istifade edemiyoruz demiştik. Sahil projemiz de artık sona yanaştı. İki aylık süreçte oranın da açılışını yapacağız. Sabırsızlandığını biliyorum. Biraz geciktik hatamız varsa af ola. Ben de en az sizler kadar hayata geçmesini istiyorum. Varagelden çok özel bölgemiz var Fener. Projemizi onaylattık. Tez vakitte ihalesine çıkarak önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. Sahilimiz bir bütün halinde hem sizin hem de misafirlerimizin nefes alabileceği denizle, yeşilin mavinin kaynaştığı bu tarihi şehri yaşayabileceği muazzam sahil bandımız olacak. İlk göreve geldiğimiz zaman vatandaşın yüzde 90’ı yollar diyordu. Hatırlatmakta fayda var. Bende size söz vermiştim. İlk işimiz yollar diye. O günden bugüne 93 bin ton asfalt döktük. 60 kilometre asfalt dökerek 57 kilometre parke ve beton dökerek toplam yol ağımızın neredeyse 3’te 1’ini yenilemiş olduk. Yetmez. Sizler Zonguldak çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. İnşallah çok daha iyisini yapacağız. Ankara’da da Cumhurbaşkanımız her daim Zonguldak’ı düşünüyor. Gerçekten bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Bugün gerçekten çok tarihi bir gün. 84 birbirinden değerli kamu yatırımı gerçekten çok güzel yatırımlar var” şeklinde konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Zonguldak-Kilimli yolu ve Teoman Duralı tünelleri, Zonguldak-Kilimli arasını 30 dakikadan 5 dakikaya, 11 kilometrelik yolu da 6 kilometreye düşürecek yolun hayırlı olmasını dileyerek “Bugün Zonguldak olarak ilimiz, ülkemiz açısından önemli yatırımları hizmete açarak aziz milletimizin hizmetine sunmanın büyük bir sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde aramızda bulunarak sevincimizi paylaşmanızdan dolayı sizlere teşekkür eder. İlimize hoş geldiniz diyor saygılarımla selamlıyorum. 2002 yılından buyana ilimiz önemli yatırımlar almış, almaya devam etmektedir. Bu gün Ulaştırma, Enerji, Çevre, Şehircilik, Eğitim, Sağlık, Sanayi, Teknoloji, Tarım, Orman, Yerel Yönetimler ve sosyal hizmetler alanında son 3 yılda tamamlanan 3 milyar değerinde 84 farklı ve önemli projenin resmi açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla, sizin de büyük emeği bulunan Filyos Vadisi Projesi’nde yer alan ve tamamlanarak 4 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanımızın ilimizi teşrifleriyle hizmete açılan Filyos Limanı ile çalışmaları halihazırda devam eden endüstri ve serbest bölgeler de oluşturacağı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla geleceğe umut vermektedir. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle Zonguldak açıklarında Fatih Sondaj Gemisi’nin bulduğu Filyos’ta karaya çıkacak olan doğalgazla ilimizi yeni enerji üssü ve orta, yüksek teknoloji sektöründe kümelenme merkezi yapacaktır. Alt yapı çalışmalarının süratle devam ettiği Sakarya Gaz Sahası’ndan gelecek olan gazın depolanacağı tesisin çalışmaları devam etmektedir. Bugün açılışı yapılacak olan Zonguldak-Kilimli yolu ve Teoman Duralı tünelleri, Zonguldak-Kilimli arasını 30 dakikadan 5 dakikaya, 11 kilometrelik yolu da 6 kilometreye düşürecek. Trafik akışını da çok rahatlatacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ihalesi yapılan Kilimli-Filyos-Saltukova yolunun tamamlanmasıyla Filyos bölgesinden il merkezinin faydalanması sağlanacaktır. Açılışı gerçekleştirilecek tesislerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.