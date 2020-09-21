Zonguldak’ta sosyal mesafeli ilk ders zili çaldı
ZONGULDAK'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA YÜZYÜZE EĞİTİM ÖĞRETİM BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI. VALİ MUSTAFA TUTULMAZ TÖRENİN ARDINDAN İLK DERS ZİLİNİ ÇALDI. (FOTO: ZONGULDAK VALİLİĞİ BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)
Zonguldak’ta Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitim öğretim bugün itibariyle başladı. Vali Mustafa Tutulmaz törenin ardından ilk ders zilini çaldı.
Yeni tip koronavirüs pandemisi dolayısıyla Zonguldak’ta mesafe, hijyen ve sosyal mesafeli yüz yüze eğitim öğretim dönemi başladı. Zonguldak İlkokulu’nda resmi tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra protokol üyeleri ve minik öğrenciler katıldı. Velilerin öğrencileri görevlilere teslim etmesinin ardından dezenfekte yapıldı.
Okula ilk kez başlayan bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Bazı öğrenciler ise günler sonra okula başlamanın mutluluğunu yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen tören; saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı. Gösterilerin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz; konuşmanın ardından yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.
Tören, plaket takdiminin ardından sona erdi.
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