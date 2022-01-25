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Zonguldak’ta "Sıfır Atık Projesi" tamamlandı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ‘’Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerden oluşturularak kentimizdeki iki okulda yapılması istenen kütüphaneleri tamamladık, öğrencilerimizin de kullanımına açtık" dedi.

ZONGULDAK 25.01.2022, 17:18
Zonguldak’ta "Sıfır Atık Projesi" tamamlandı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ‘’Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerden oluşturularak kentimizdeki iki okulda yapılması istenen kütüphaneleri tamamladık, öğrencilerimizin de kullanımına açtık" dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, yaptığı açıklamada sıfır atığın; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gibi tanımlanan bir hedef olduğunu söyledi.Projenin yapılması talimatının taraflarına tevdi edilmesinin ardından ekipleriyle ivedilikle çalışmalara başlayarak ‘’Sıfır Atık Projesi’’ni kısa zamanda tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Müdür Aldoğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okullararası imkan ve farklılıkların azaltılması için Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer tarafından hayata geçirilen ‘’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’’nin ardından ‘’Sıfır Atık Projesi’’ni de tamamladık. Bu kapsamsa ilimiz merkez ilçede Kapuz İlkokulu ve Kdz. Ereğli ilçesindeki Ereğli Kurtlar İlkokulu bünyesinde, atık malzemelerden oluşturulan kütüphanelerimiz açılarak, öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Çocuklarımız, yarının büyükleri olduğunda, doğal kaynakların kendilerinden sonraki nesillere aktarımını da teminat altına almış olacaklar."

Müdür Aldoğan, şöyle devam etti:

"Çevreyle olan ilişkimiz, baştan aşağı bir ahlak meselesidir. Çağımızın koşullarında, çocuklarımıza tabiatı anlatmak için her zamankinden çok daha fazla çaba göstermek zorundayız. Her insanın kendi çöpünü yönetmede uzmanlaşması, atık problemiyle baş etme noktasında büyük kolaylık sağlar. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde, tüketmeden önce düşünmeyi öğretiyoruz. Bu da çocuklarımızda daima tüketen, şuursuz davranış biçimini ortadan kaldırıyor. Kullanılarak atılan ürünleri çöp olarak görüyoruz, onların yaşam döngülerini uzatmayı aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Mutluyuz ki bu eğitimler sayesinde farklı düşünce yapısına sahip çocuklar yetişecek. Çevreyi korumak, bir seçenek değil, mecburiyetimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’nin, okullarda sıfır atık kültürünü oluşturucak olması gerçekten fevkalade bir adım. Gelecek günlerimizi çocuklarımızla inşa etmemizi diliyorum, yavrularımızı kalben gözlerinden öpüyorum."

Müdür Aldoğan, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında da Zonguldak’ın il genelindeki 307 okuldankütüphanesi olmayan 150 okula kütüphane kazandırdıklarını anımsatarak, "Kütüphanelerimizdeki kitap sayımız ve çeşitliliği her geçen gün artarak zenginleştirilmektedir. Buralardaki kitap sayısı 400 bin üzerindedir. Göz bebeğimiz olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerini istiyorum" diye konuştu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, il genelinde 7 bin 800 öğretmenin görev yaptığını, 94 bin 108 öğrencinin de eğitim öğretim gördüğünü kaydetti.

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