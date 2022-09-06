Zonguldak’ta servis araç sürücülerine uygulamalı eğitim

Zonguldak’ta polis ekipleri servis araç sürücülerine uygulamalı eğitim düzenlendi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Döneminde öğrencilerin güvenli seyahati ve trafikte güvenliğinin sağlanması tedbirleri doğrultusunda Özel Servis Araçları, Taşımalı Eğitim Servis Araç ve Şoförlerine yönelik olarak 05-06 Eylül 2022 günleri saat 10:30’da Polis Evi’nde Uygulamalı Trafik Eğitimi düzenlendi. Eğitime İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2.Sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Yılmaz, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü V. Başkomiser Bülent Yıldırım, Zonguldak Şoförler Odası Başkanlığı görevlilerinden Alpay Aşçı ve Okul Servis Şoförleri katıldı. Eğitimde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 30221 Sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği, 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu doğrultusunda bilgiler aktarıldı.

Okul Servis Aracı Şoförlerinden 104 sürücüye, öğrenci taşımacılığıyla ilgili kısım hakkında uygulamalı eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı. Yapılması gereken iş ve işlemler anlatıldıktan sonra Polisevi bahçesinde bulunan alanda uygulamalı olarak, 84 aracın denetimi yapıldı. Görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. 2022-2023 Eğitim döneminde Okul Servis Aracı ve Şoförlerinin denetimlerinin sık aralıklarla yapılacağı bu çerçevede Zonguldak genelinde yol güvenliği doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.