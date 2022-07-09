Zonguldak’ta protokol bayramlaştı

Zonguldak’ta Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri bir araya gelerek bayramlaştı.

Polisevi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti ve CHP Zonguldak Milletvekilleri, Vali Mustafa Tutulmaz ve davetliler katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, davetlilerle bayramlaştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bugün hepimizi birleştiren özel bir gün. Tüm Zonguldak halkının, Türkiye ve müslüman aleminin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da “Allah nice bayramlara hepimizi erişmeyi nasip eylesin. Pandemi sonrasındaki ikinci bayram buluşmamız. Bu vesile ile dini bayramlarda milli bayramlarda bir araya gelerek kutluyoruz. Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz da “Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün İslam dünyası açısından önemli bir gün. Bir taraftan ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Bir taraftan da bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi ve arkasından yaşanan savaş dünyanın dengesini düzenini bir şekilde değiştirdi. Bunun kalıcı olmamasını diliyoruz. Bu süreçte yardımlaşmayı, fakir fukarayı gözetmeyi öncelemeliyiz. Bu süreçte insanca hareket etmenin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. İlimiz açısından da geçen hafta ciddi bir sel süreci yaşadık. Şükür can kaybının olmaması kazancımız oldu. Şunu artık görüyoruz ki iklim değişikliğiyle beraber yağışların rejimlerinde değişiklikler oldu. Artık herkesin yeni düzene göre hareket etmesi gerekiyor. Hayatımızı kolaylaştıracak işleri yaparken yeni iklim düzenini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tedbirimizi önceden almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Programda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.