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Zonguldak’ta polis kumar oynayanlara göz açtırmıyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI POLİS EKİPLERİ BİR İŞ YERİNE YAPTIĞI BASKINDA KUMAR OYNAYAN 4 KİŞİ İLE YER TEMİN EDEN BİR KİŞİYİ YAKALADI.

Zonguldak’ta polis kumar oynayanlara göz açtırmıyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI POLİS EKİPLERİ BİR İŞ YERİNE YAPTIĞI BASKINDA KUMAR OYNAYAN 4 KİŞİ İLE YER TEMİN EDEN BİR KİŞİYİ YAKALADI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:22
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Zonguldak’ta polis kumar oynayanlara göz açtırmıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 kişi ile yer temin eden bir kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri son 1 ay içerisinde ilçe genelinde bir çok adrese çok sayıda kumar operasyonu gerçekleştirdi. Polis ekipleri son olarak akşam saatlerinde Murtaza Mahallesi Yukari Beycayiri Sokak’ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken U.Y. (25), K.Ö. (42), İ.D. (24), M.D. (43) ile yer temin ettiği iddiası ile M.B. (46) yakalandı. Polis iş yerinde masa üzerindeki 40 adet okey taşı, 32 adet iskambil kağıdı ile bin 200 TL paraya el koyarken M.B. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan temin etme, diğer 4 kişiye ise kumar oynamak, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan işlem yaptı.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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