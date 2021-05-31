banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?

Zonguldak’ta otomobil rögara düştü

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta seyir halinde olan sürücü çalışma olan yolda yeni yapılan rögarı görmeyince rögara düştü. Mahsur kalan sürücü arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

ZONGULDAK 31.05.2021, 15:16
Zonguldak’ta otomobil rögara düştü

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta seyir halinde olan sürücü çalışma olan yolda yeni yapılan rögarı görmeyince rögara düştü. Mahsur kalan sürücü arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 67 ABA 885 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken rögara düştü. Dakikalarca aracını rögardan kurtarmaya çalışan otomobil sürücüsü en son çareyi arkadaşından buldu. Olay yerine gelen arkadaşı otomobili kriko yardımıyla kaldırarak lastiği kaldığı yerden kurtardı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu