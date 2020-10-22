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Zonguldak’ta OSB ve fabrikalara denetim
ZONGULDAK VALİLİĞİ DENETİM EKİPLERİ 48 EKİPLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, FABRİKA, İŞLETME YERLERİ VE PERSONEL SERVİSLERİ GİBİ YERLERİ DENETLEDİ.
ZONGULDAK 22.10.2020, 14:26
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Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 48 ekiple Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme yerleri ve personel servisleri gibi yerleri denetledi.
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 48 ekiple Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme yerleri ve personel servisleri gibi yerleri denetledi. Denetimlerde 17 OSB, 17 fabrika, işletme ve 202 personel servisi denetlendi. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan denetimde, 4 fabrikaya uyarı yapılırken herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
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