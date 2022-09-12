Zonguldak’ta okul servis araçları denetlenecek.

12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında İl Genelinde yapılacak olan okul servis araçları denetimi doğrultusunda belirlenen saatler arasında polis sorumluluk bölgesinde 33 noktada 60 personel ile uygulama yapılması planlandı.

Öte yandan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının güven ortamında huzur içinde geçmesi yönünde her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.