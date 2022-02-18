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Zonguldak’ta Ocak ayında 315 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Ocak ayında kentte 315 konut satışı gerçekleştirildi.
ZONGULDAK 18.02.2022, 11:13
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Ocak ayında kentte 315 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Ocak ayı konut satış istatistiklerine ait verileri açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta geçen Ocak ayında 315 konut satılırken bu sayı Karabük’te 185 konut, Bartın’da ise 148 konut satıldığı açıklandı.