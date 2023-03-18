Zonguldak’ta minikler Çanakkale Zaferi’ni andı.

Zonguldak’ta minikler Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünü hazırladıkları koreografi ve drama gösterileriyle kutladı.

Prof. Dr. İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Anaokulu öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü koreografi ve drama gösterileri ile kutladı.

Minikler asker elbisesi giyerek ellerindeki Türk bayraklarıyla şiir okudu. Çanakkale Zaferi’ni canlandıran minikler drama gösterisi ile tarihe yolculuk yaptı.

Çanakkale’de kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin vatan için canla başla seferber olduğunu anlatan drama etkinliğinde cephede savaşan askerler, onlara yemek taşıyan kadınlar, savaşta yaralanıp tedavi gören askerler canlandırıldı.

Düzenlenen etkinlikte öğretmenler tarafından hazırlanan üzüm ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü öğrencilere ikram edildi.