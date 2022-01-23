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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına geldi. Eylem sayısı 2014’de 2 bin 814’tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141’e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.
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Zonguldak’ta karla mücadele sürüyor
Zonguldak’ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.
ZONGULDAK 23.01.2022, 12:39
Zonguldak’ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.
Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası ana arterlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.
Öte yandan Zonguldak-İstanbul karayolu, Zonguldak-Bakacakkadı ve Devrek-Mengen güzergahı kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine kapatıldı. Bakacakkadı-Bartın, Bakacakkadı-Devrek, Gökçebey-Karabük güzergahlarında kar yağışının devam ettiği ancak trafiğin tüm araçlara açık olduğu öğrenildi.